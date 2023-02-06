彭博社：继续发挥影响力 佐科政治王朝明年卸任时将成型

彭博社分析文章指出，佐科人气高，可拉抬家人竞选的胜算，而若能建立政治王朝做为后盾，佐科往后在所属政党斗争派民主党为选举挑选候选人时，将可享有更大的话语权。斗争派民主党目前由属于苏卡诺政治世家的前总统美加华蒂占主导地位。

（雅加达彭博电）彭博社分析文章指出，出身草根的佐科2014年以“政治素人”的身份出任印度尼西亚总统，经过10年布局，待到明年他完成两届任期卸任时，一个属于佐科的“政治王朝”将成型，让佐科可以继续发挥其政治影响力。

佐科有二子一女，35岁长子吉布兰现为中爪哇省梭罗市市长，32岁女婿波比则是印尼第五大城市棉兰市市长。

吉布兰近日透露，他的28岁弟弟卡桑计划踏入政坛，参加明年地方选举。

卡桑毕业于新加坡的英华国际学校和新跃社科大学，目前在梭罗经营餐饮服务生意。媒体猜测，卡桑将接替兄长竞选梭罗市市长，吉布兰则会转而角逐雅加达特区首长。

确保迁都计划获贯彻落实 为政治遗产留亮丽一笔

分析文章指出，佐科人气高，可拉抬家人的胜算，而若能建立政治王朝做为后盾，佐科往后在所属政党斗争派民主党为选举挑选候选人时，将可享有更大的话语权。

斗争派民主党目前由属于苏卡诺政治世家的前总统美加华蒂占主导地位。

佐科希望卸任后继续保持政治影响力的另一主要原因，是为了要确保他任内提出耗资340亿美元（约458亿新元）的迁都计划，即从雅加达迁往婆罗洲东加里曼丹省获得贯彻落实，以便为他的政治遗产留下亮丽的一笔。

雅加达战略与国际研究中心研究员聂齐说：“佐科成为造王者的可能性越来越大……由于爪哇政治和哲学不鼓励人们公然夺取领导权，所以佐科最有可能成为幕后操控者。”

这并非没有前例可循。例如佐科是在美加华蒂的支持下，才得以在2014年和2019年成为斗争派民主党的总统候选人；佐科上任后挑选内阁成员时，美加华蒂则在幕后提意见。

佐科曾否认他有意建立“政治王朝”，他去年8月接受彭博社专访时说，他从不干涉子女的事，因为他们已成年而且有自己的家庭。

然而种种迹象显示，佐科不会因卸任而退出政治舞台，事实上在2024年大选来临之际，他开始施展政治实力，在斗争派民主党内部力推自己属意的总统候选人。

佐科支持中爪哇省长甘查尔，而美加华蒂则支持自己的女儿普安，党内总统候选人之争陷入僵局。

不过论号召力，佐科在党内占了上风，因为目前他的民意支持率创新高，可为斗争派民主党拉抬声势，争取在明年大选保住执政权。

雅加达民调机构塞弗尔·穆查尼研究咨询公司执行董事西罗朱丁说：“佐科正在把以他为中心的政治制度化，这将使佐科的政治影响力更为持久。”