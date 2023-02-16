新山拉庆总站搭巴士来新 昨起须多付三毛钱设施费

（新山综合讯）柔佛新山拉庆巴士总站宣布，自星期三（2月15日）起，从那里搭乘巴士前往新加坡的乘客，必须缴付一令吉（约0.30新元）设施费。此外，这项设施费未直接纳入巴士车资，乘客必须另外排队缴费。对此，当局说，一两周内将让人们以一触即通（Touch & Go）电子钱包付费。

拉庆巴士总站经理莫哈末赫米接受《东方日报》询问时透露，西马半岛各个巴士总站早在2019年开始征收巴士总站设施费，拉庆巴士总站一直到去年1月才开始向国内长途巴士乘客征收，今年才进一步扩大至搭乘巴士前往新加坡的乘客。

他说，新收费原定今年1月1日开始征收，但当局为处理让人们使用一触即通电子钱包付费的问题才展延至今。

搭一趟车得排队三次

柔佛州主管公共工程、交通及基础建设的行政议员（州内阁部长）莫哈末法兹里之前告诉《东方日报》，据他了解，马来西亚全国各地巴士总站都有收取一令吉设施费，充作维护巴士总站设施经费。

“目前仅有吉隆坡南湖镇综合交通终站（TBS）未向乘客收取设施费，因为中央政府承担了这项费用。”

有网民反映，征收一令吉设施费不是问题，但乘客为了缴付这项费用，必须特地到指定柜台排队，购买一令吉设施费的二维码票据，然后前往出境大厅入口处扫描二维码，之后才能登上巴士，这样的运作非常不便。

也有人申诉，这么一来，每次搭乘巴士必须排队三次，包括排队购买车票、缴付设施费，以及扫描二维码。民众向当局建议，将设施费包含在车票内，简化流程并节省人力。

当局说，一两周内将让人们以一触即通电子钱包付费，加快缴费及上车速度。

柔州大臣建议开通公主港与大士渡轮服务

关于新加坡与柔佛之间的交通，柔佛州务大臣翁哈菲兹建议开通往返新山公主港和新加坡大士的渡轮服务，作为协助纾缓马新第二通道交通拥堵的解决方案之一。

翁哈菲兹2月12日至14日在新加坡展开三天工作访问。他星期二在脸书透露，已向新加坡交通部长易华仁提出这项建议。

他说，柔州政府正在探讨这项计划的可行性，但并未透露详情。他也说，改善新马两国之间的互通很重要，这不仅对商业物流要紧，对两国人民的关系也很重要。另外，他指出，新柔捷运项目是当前要务。