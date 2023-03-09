【世界大解说】执政百日 安华“烈火”是熄是旺？

2022年11月24日，苦等了20多年的马来西亚希望联盟主席安华终于排除万难一圆首相梦，带着他的“烈火莫熄”改革议程入主布城。

经历多次政治海啸，马来西亚民众对新任首相寄予厚望，盼着他的这把“烈火”能烧尽马国政坛的污浊之气，为国家带来新气象。

马国首相安华第一天到布城首相办公室上班。（马国首相办公室）

在3月4日迎来执政第100天的重要节点上，安华这把火到底烧得有多旺？

《世界大解说》特邀马国华研智库副主任潘永强博士、马国拉曼大学政治与媒体系讲师刘惟诚和亚企理财中心执行总监蔡兆源一同点评安华的百日施政表现。

视频内容：

0:53 提呈创纪录预算案 振兴经济

3:41 高举反贪旗帜 削减政府开支

6:33 施政表现及格 政权暂时安稳

9:14 密集出访邻国 开展经济外交

一、提呈创纪录预算案 振兴经济

目前兼任财长的安华上任前后曾多次表明，重振经济解决民生问题是新团结政府的首要任务。他上台后以身作则不领薪水，更要求所有内阁部长减薪直到经济恢复。

安华2月24日在国会提呈了马国历来最高纪录的预算案。（法新社）

今年2月24日，安华也在国会提呈了马国历来最高纪录的3881亿（令吉，下同，约1176亿新元）预算案，承诺不重启消费税、调高富人税和加大对中低收入民众的援助以减少贫富鸿沟。

不过马国华研智库副主任潘永强博士认为，安华的预算案“雷声大雨点小”，没有太大突破，基本上是个谨慎的预算案。

他指出，马来西亚因为财政赤字和未来一年经济增长滑落而面临财政资源不足的问题。在这种情况下，政府对中下阶层的援助难有太大幅度改善，而安华的预算案可能为他带来政治风险。

他说：“大部分支持安华的选民还是来自中产阶级，或者是收入比较高的群体。可是安华上台之后，不管是他的财政政策或者是预算案，可能还会减少一些中产阶级的优惠，或者是福利，增加中上阶层的负担，所以他在政治上可能会面对一个风险。”

二、高举反贪旗帜 削减政府开支

国盟主席及前首相慕尤丁3月9日乘车到反贪会录口供（左图），大批国盟领袖及支持者聚集在反贪会总部外声援他。（星洲网）

安华也大力推动反贪，努力实现良政善治，上任不久就喊停前朝未经招标的70亿令吉防洪项目，下令政府部门合约都必须经过招标。

马来西亚反贪会今年初冻结了土团党银行户头，调查多起涉及土团党的贪污案件，并传召涉嫌将12亿令吉合约颁给女婿的国盟主席及前首相慕尤丁。

安华为了应对马国财政赤字问题，极力削减政府开支。今年发放给国会后座议员的选区发展拨款已从原本的380万令吉大幅减至130万令吉。马国政府也正考虑削减富裕群体目前享有的每年数十亿令吉水电费等补贴。

为展现改革决心，安华今年1月还推介“昌明马来西亚”（Malaysia Madani）施政理念，宣扬多元主义，强调要吸引外资让经济强大，国家领袖就必须遵从法制拒绝贪污。

不过安华虽扬言对贪腐滥权采取零容忍态度，但他先是任命官司缠身的巫统主席阿末扎希为副首相，后又委任女儿努鲁依莎为首相的高级经济顾问，被批言行不一 ，为巩固地位牺牲原则搞裙带关系。

三、施政表现及格 政权暂时安稳

学者认为过了今年1月巫统大会的开除党籍风波后，安华的政权暂时安稳。（巫统在线脸书）

尽管如此，马国默迪卡民调中心2月公布的最新民调显示，68%马国人对安华的表现感到满意。另有48%认为国家正朝正确方向前进，比上届大选前的20%高出一倍。

在《世界大解说》进行的街访中，一名45岁华族男子说：“我会给他95分，因为我看到很多改变，比如现在的柔佛经济改善了，而且令吉也涨了。”

也有人对安华领导的团结政府应对水灾的表现给予肯定。一名21岁的马来青年说：“没有人在抱怨政府在哪里，为什么他们没来援助我们。”

学者认为经过三个多月的波折，安华的政权已开始稳定下来。

马国拉曼大学政治与媒体系讲师刘惟诚分析说：“过了巫统开除党籍的风波后，基本上我们可以看到团结政府开始慢慢稳定下来了。因为现在没有大环境，被开除的巫统领袖可能觉得现在也不适合把党争推向高端。凯利（前卫生部长）离开的时候很多人觉得他在外面一定有所动作，结果当DJ了。”

四、密集出访邻国 开展经济外交

安华伉俪（左四、左五）1月30日访问新加坡时，新马领导人在李显龙总理（右四）设的午宴上一起捞鱼生。（叶振忠摄）

随着国内形势趋稳，安华开始密集出访邻国推动外交议程。过去两个月他先后访问印尼、文莱、新加坡、泰国、土耳其和菲律宾等六国。

安华的出访活动都以扩大经贸合作，尤其是新型经济领域的相关合作。他访问新加坡期间，新马就签署了包括数码经济和绿色经济在内的三项合作协议。

在潘永强看来，安华若要改变马国经济颓势，就必须找到能带动经济增长的新经济领域。“安华如果不能开发新的产业政策或者有新的经济领域能够取代目前的原产品或传统经济，是不可能在未来几年里提高国民所得，增加国民收入。”

亚企理财中心执行总监蔡兆源则认为，改善马国经济的关键是提高马国中小企业的竞争力。“中小企业占马来西亚企业的97.5%，雇用了马国三分之二的人口，但只贡献GDP的38%。100%的企业里面也只有3%出口。如果你不能出口的话，可能就代表你不具有竞争力。”

如何让经济腾飞是安华任内的挑战，而他马上要面对的考验则是六个州的州选举。选举结果会不会动摇安华的地位，马国政坛会不会再次洗牌，全马民众都在密切关注。