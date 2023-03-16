印尼新首都地价暴涨 有人欢喜有人愁

（苏卡拉贾路透电）印度尼西亚将迁都婆罗洲东加里曼丹省，新首都周边土地价格水涨船高，有人欢喜有人愁。

有人卖地买新车 有人赔偿金不够建新居

在距离未来总统府约10公里的苏卡拉贾村，村长瑞基说，村里的土地价格翻了四倍，一些农民卖掉棕榈园和橡胶园的部分土地，有了钱买新车。瑞基开的小旅舍和咖啡座也因外来工人涌入而生意兴旺。

总统佐科四年前宣布迁都。新首都努山达拉（Nusantara）占地近26万公顷，预计须耗资340亿美元（约458亿新元）。目前新首都中心地区的建筑工程正加速推进，有者因此获利，但也有部分居民感到担忧。

土著雅迪的住房必须让路给政府办公楼，她想在附近买块同样大小的土地建新居，却发现叫价高达7亿至12亿印尼盾（约6万至10万新元），比政府的征地赔偿金高出至少10倍。

雅迪说：“我们感觉好像被（政府）慢慢逼上绝路。”她所属的巴里克部落（Balik）呼吁政府提高赔偿金，问题是很多巴里克人没有正式的土地拥有权证明书，跟政府谈判时少了点筹码。

在新首都开发区一个拥有4000人的村子，村长说，靠近水库的土地价格已暴涨16倍。

为了抑制投机活动，当局已冻结土地销售的行政审批，但朱奈丁说，人们依然暗地里在买卖土地。

印尼房地产协会东加里曼丹分会会长巴古斯警告，没有土地证的交易带有风险，一旦当局下令取缔，交易可能作废。他也说，大型房地产公司并没有在努山达拉收购土地，因为政府已暂停发放开发许可证。

努山达拉当局坚称，投机活动不会影响新都开发计划，而征地赔偿金是由独立的第三方制定，如有争议，可上法庭解决。

佐科上月视察努山达拉时说，与征地相关的问题全都解决了，受影响居民会在本月收到征地赔偿金。

根据佐科的计划，努山达拉将在明年上半年正式宣布成为印尼新首都，总统府等关键政府建筑则须赶在明年8月竣工。超过1万6000名公务员和军警人员明年将调离雅加达，进驻努山达拉。

目前7000多名建筑工人正在为新首都的第一阶段建设施工，预计今年内还会有数以千计的工人加入施工大队。