印尼亲佐科五党拟共推正副总统候选人 甘查尔和普拉博沃搭档可能性看涨

（雅加达讯）支持印度尼西亚总统佐科的五大政党有意联手推举一组候选人参与明年正副总统选举，中爪哇省长甘查尔和大印尼运动党党魁普拉博沃搭档竞选的可能性因此看涨。

《雅加达邮报》报道，也是现任国防部长的普拉博沃星期天（4月2日）在国家使命党（PAN）总部出席开斋晚宴后对记者说，五大政党对于结盟共推候选人角逐正副总统“看法一致，我们可以一起合作”。

这五个政党是大印尼运动党（Gerinda）、国家使命党、建设统一党（PPP）、戈尔卡党（Golkar）、民族觉醒党（PKB）。

普拉博沃也说，这个联盟若能实现，可能推举总统佐科支持的人选。他说：“我们已经加入佐科先生的团队，不是吗？”

出席同一个晚宴的佐科被记者问到，普拉博沃是否应该成为总统候选人时，没有明确回应，只说这须由各党领袖来决定。

佐科正试图扮演造王者的角色，以便明年完成两届任期卸任后，仍可继续发挥政治影响力。

佐科两个星期前证实，他已于3月18日与所属政党斗争派民主党（PDI-P）党魁美加华蒂会面三小时，除了讨论总统选举，也向对方透露了自己属意的候选人。

《罗盘报》过后引述总统府消息人士的话说，佐科向美加华蒂推荐由甘查尔和普拉博沃作为斗争派民主党的竞选组合。这两人在民调中领先，被视为有能力继续推进佐科的主要发展计划。

斗争派民主党秘书长哈斯托透露，佐科和美加华蒂在会谈中，就该党的提名人选“达致共识”。这句话意味着，美加华蒂或许已明白提名甘查尔是斗争派民主党赢得大选的唯一希望。她原本想提名自己的女儿、国会议长普安为总统候选人，甘查尔作为副手，但普安民意支持率持续低迷，反观甘查尔，则是一马当先。

美加华蒂预料将在6月宣布斗争派民主党的提名人选，目前还不清楚她是否考虑提名普拉博沃为该党的竞选组合人选，也不清楚普拉博沃是否甘于成为甘查尔的副手。

U20世界杯印尼主办权取消

甘查扎支持率或受影响

甘查扎尔虽是热门总统人选，但他的支持率可能因为印尼被国际足联取消今年5月20岁及以下（U20）世界杯主办权而受到影响。

中爪哇和峇厘岛原本是U20部分赛事的举办地点，但身为中爪哇省长的甘查扎尔和峇厘省省长科斯特近日公开拒绝让以色列球队到印尼参赛。随后国际足联取消了印尼的主办权。

政治分析员阿贡指出，球迷纷纷在网上向甘查扎尔宣泄怒火，他的选情可能受到负面影响。如果他的支持率显著下降，推举他的人或会重新考虑其他选项。

甘查扎尔和科斯特同属斗争派民主党，这个政党声称曾向佐科政府表明反对以色列参赛。但佐科政府希望借此国际赛事提高印尼的声望、带动经济。

有分析指出，甘查扎尔违反佐科意愿，公开表态不欢迎以色列，相信是为了对能左右总统候选人人选的美加华蒂表示忠诚。