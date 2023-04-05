印尼拟加强管制峇厘岛旅游业并征入境税

（雅加达综合电）印度尼西亚有意加强对著名旅游胜地峇厘岛旅游业的管制，包括限制某些国家的旅客入境，并向所有游客征收入境税，以资助印尼整体旅游业的发展。印尼海洋事务与投资统筹部长卢胡特是于星期一（4月3日）在官方社媒网站贴文透露上述消息。

据安塔拉新闻社报道，卢胡特说，他日前在峇厘岛旅游协调会议上已提议，要通过严厉执法打击违法行为，以及限制那些来自被认为会破坏峇厘岛公共秩序国家的旅客入境，以加强对峇厘岛旅游业的管制。“我也要求落实向入境印尼的游客征税的措施。”

卢胡特指出，征收旅游入境税将能资助印尼的旅游推广活动和景点打造工作。这个做法也和其他一些旅游业发展蓬勃的国家一致。针对峇厘岛，卢胡特说，当局目前将先专注于执法行动，但他已要求当局尽快探讨限制某些国家游客入境的提议。网上近期疯传一段外国游客违反交通法规被开罚单后与当地警察吵架的视频。

卢胡特对外国游客不尊重当地法律的事件表示担忧，并以这段视频为例说：“我们绝不能让任何人藐视我们的国家。我们不能对（外国公民的）违法行为无动于衷，更不能容许他人侮辱我们的国家机构。”

卢胡特指出，峇厘岛作为世界上最实惠的旅游目的地之一，经常会吸引一些低收入的游客，其中一些人最终违反了当地法律。他希望加强对峇厘岛旅游业的管制能成功提升印尼的旅游形象。

卢胡特说：“如果外国游客想享受印尼的自然美景，他们必须首先了解和维护这个国家的文化和传统价值观，以及现行法律。”

《雅加达邮报》上周引述峇厘岛移民局数据说，今年迄今，峇厘岛已遣返至少76名外国游客，其中绝大部分是因为逾期逗留而被遣返，其他则是滥用证件或是犯下其他罪行而被驱逐出境。

近来峇厘岛针对游客不良行为的投诉激增，促使当局于上个月起宣布，禁止外国游客租电单车自驾游，并计划撤销违反交通规则和签证条例的外国人签证。