印尼要征收外国游客税 当地旅游业者吁请谨慎

（雅加达讯）印度尼西亚政府有意对外国游客征收入境税，当地旅游业者担心会对旅游业及相关领域造成冲击，呼吁政府谨慎行事。

印尼海洋事务与投资统筹部长卢胡特4月3日在官方社媒网站发文，呼吁政府尽快开征外国游客税。

印尼旅游与创意经济部长桑迪亚加星期一（10日）向记者披露，政府“目前正在研究”开征游客税计划，以确定征收金额，以及向外国游客征税是不是正确的做法。他预计会在未来几个星期完成研究工作。

根据两名部长的说法，征收外国游客税可以资助旅游推广活动和景点打造工作，以及用于环境保护。

不过，旅游业者担心，对外国游客征税可能影响旅游业和相关行业的微型及中小企业。

印尼微型、小型和中型企业协会秘书长埃迪星期二告诉《雅加达邮报》，这项政策“必须经过仔细考虑，不能导致外国游客取消他们到印尼的计划。如果最后真的造成这样的结果，那微型、小型和中型企业会强烈反对”。

埃迪说，税收是国家收入的来源，他也相信为这项征税会是公平的，但他提醒，一些国家是游客向往的、一生必到一次的旅游胜地，所以可以向外国游客征税。“以印尼来说，是游客需要我们，还是我们希望他们来呢？”

印尼酒店和餐馆协会秘书长毛拉纳也认为，印尼旅游业尚未摆脱冠病疫情的阴影，现在不是征税的合适时机。

毛拉纳说：“在我看来，我们不应该让游客负担其他成本如旅游税，毕竟外国游客来印尼旅游，就是为印尼贡献外汇了。”

毛拉纳也对卢胡特提出要让印尼走“精致旅游”路线的概念提出质疑，他认为这个概念不现实。

他说：“印尼旅游业提供的是大众旅游产品，我们不能直接过渡到精致旅游。”