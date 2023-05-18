联合国指中俄及多国出口武器到缅甸 称新加坡也有企业涉及其中

（华盛顿综合讯）联合国专家指缅甸军方自2021年2月发动政变以来，已从多国进口至少10亿美元（约13亿4500万新元）的武器和其他物资，以镇压反对派。俄罗斯和中国是主要的武器供应国，其他国家的企业也进行了较小规模的武器转让，包括新加坡、泰国及印度。

联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯（Thomas Andrews）在最新的报告中揭示，一些联合国成员公然与缅甸军方串谋，利用现有禁令在执行上的疏漏进行武器交易。

安德鲁斯星期三（5月17日）召开记者会介绍这份报告时说，虽然有大量证据表明军政府对缅甸人民犯下暴行，但军方仍获得先进武器、战机配件及原材料，以用在国内的武器生产。“提供这些武器的人通过空壳公司及成立新公司，利用执法的漏洞来避开制裁。”

大部分交易涉及中俄国营企业

报告指出，缅军与俄国的武器交易额达4亿600万美元，中国达2亿6700万美元，大部分交易涉及中俄的国营企业。

自从缅甸政变，军政府被指以血腥方式镇压反对派。安德鲁斯说，缅军最常用俄制米-35直升机、米格29战机、雅克-130战机，以及中国K-8战机，在平民区发动空袭。

其中，军方今年4月11日在实皆省（Sagaing）的偏远乡村，利用雅克-130战机投掷两枚炸弹，造成至少160人死亡，其中包括约40名儿童。

报告：本地提供高额物资 银行被军火商利用

安德鲁斯在记者会上说，在新加坡营运的军火商对缅军武器工厂扮演着重要角色。根据报告，2021年2月至2022年12月，新加坡的多个供应商将总值2亿5400万美元的物资运送给缅甸军方。报告认为，新加坡的银行已被军火商广泛利用。

安德鲁斯也说，新加坡政府已表明禁止向缅甸转让武器的立场，并且不授权转让具有潜在军事用途的物品。他呼吁新加坡领导人掌握报告中的信息，尽最大能力执行禁运武器的政策。

新加坡外交部回答媒体询问时说，就缅甸军方对手无寸铁的平民使用致命武力，新加坡采取了原则立场。我国也按照联合国大会（UNGA）A/RES/75/287 号决议“缅甸局势”的要求，努力防止武器流入缅甸。

外交部说：“我们感谢特别报告员提供信息，以协助新加坡调查是否有违反了新加坡法律的行径。新加坡将毫不犹豫地对任何违反我国法律的个人或机构采取行动。”

此外，报告也指缅甸军方从印度获取5100万美元的武器及物资，从泰国获取的武器总值2800万美元。

安德鲁斯呼吁联合国成员扩大及重新调整制裁，减低执法漏洞，以瓦解与缅甸军政府有联系的武器供应商。