佐科内阁再有部长涉贪被捕

（雅加达讯）印度尼西亚通信与资讯部长普拉特涉嫌贪污星期三（5月17日）被捕，他是总统佐科内阁第五名涉贪部长。

到目前为止，印尼已有八名在职部长涉及腐败问题被捕，之前的七起案件都由肃贪委员会立案和处理。

据《雅加达环球报》报道，66岁的普拉特（Johnny Plate）涉及互联网基础设施腐败案，导致印尼政府蒙受约5亿3800万美元（约7亿2200万新元）损失。这个项目由通信与资讯部属下一家机构主导，目标是为印尼所有偏远地区建设4G网络。

印尼总检察署调查主任昆塔迪星期三证实，当局已有足够证据证明普拉特涉案，总检察署随后将他逮捕归案。普拉特目前被总检察署扣留20天。

普拉特被捕后，当局前往他位于雅加达的住家和办公室搜寻更多证据。

总检察署：调查纯粹出于法治 非出于政治动机

总检察署发言人科图说，针对普拉特的腐败调查“存粹出于法治，而不是出于任何政治动机”。他强调，总检察署有义务“保护战略性国家项目”。

普拉特一旦罪名成立，最高可判处无期徒刑。

普拉特是国家民主党（NasDem）秘书长，该党不久前因提名雅加达特区前首长阿尼斯角逐2024年总统选举，而被佐科踢出执政联盟。

国家民主党主席苏利雅说，这件事可能影响该党明年大选的表现，但他没有指责佐科政府这么做含政治意图。

苏利雅在普拉特被逮捕后说，一个政党的声誉在很大程度上取决于公众的看法，而腐败案可能引发对国家民主党的负面情绪。

他说：“国家民主党可能因此被视为毫无意义，不值得公众支持。接下来如何发展，完全取决于我们如何建立公众对党的认知。我希望媒体保持新闻自由和负责任的报道，同时坚持我们所相信的专业精神和道德规范。”

佐科星期五（19日）宣布，政治、法律与安全统筹部长马福德将暂时接手普拉特的职务。

佐科内阁已有四名部长 因涉腐被逮捕及提控

佐科内阁已有四名在职部长因涉腐被肃贪委逮捕和提控，包括前社会事务部长伊德鲁斯、前体育部长纳拉威、前海事与渔业部长埃迪，以及前社会事务部长祖利亚里。

印尼前总统尤多约诺执政时有三名在职部长涉腐被控。

根据全球国际透明组织的数据，印尼在去年的清廉印象指数下降4点，在180个国家和地区当中排名第110位。