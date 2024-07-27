新山出现“碰瓷女” 马国警方：疑有精神疾病

（新山综合讯）马来西亚柔佛州新山出现一名专门制造假车祸诈财的“碰瓷女”，民众受促提高警惕。

综合《星洲日报》和《中国报》报道，不少民众在社交媒体发文称，在新山茂奥斯丁（Mount Austin）南洋街路段遭一名黑衣女子“碰瓷”。据大部分网民说，这名女子经常在有关路段徘徊，看准时机后冲到路上，甚至扑向迎面而来的轿车，然后假装被撞倒，再向车主索赔。

一名高姓女子告诉《星洲日报》，7月18日晚上她开车载着男友回家，途经茂奥斯丁南洋街路段时，一人突然冲出马路。“那个人差不多整个身体就要跳上我的车，把我给吓着了。”

由于她闪避及时，对方没有机会“碰瓷”。她过后在社媒小红书上提及这段经历，许多网民留言指他们在同一路段遇到过同样的情况。

其中一名网民说，这名女子是“碰瓷”惯犯，早在上个月就听闻有人遭她讹诈。不少网民纷纷炮轰她这么做十分危险，害人害己。另有网民称，这名女子疑似患有精神疾病，因此呼吁执法单位采取行动。

新山南区警区主任拉勿受询时说，警方至今未收到涉及的车主或任何一方投报，但在获悉此事后已派巡警前往了解情况。“巡警上星期五晚到有关路段巡逻时，的确发现这名女子，她一看见警车就躲入路旁的小树林。警方怀疑她患有精神疾病。”