印尼巫师诈骗案猖狂 甚至杀人掩盖罪行

（雅加达法新电）在迪拜当家庭帮佣的印度尼西亚女子阿斯伦2019年经朋友介绍认识了一名巫师，误信对方能把她的微薄收入变成巨额财富。2022年她回到家乡，才赫然发现对方卷走了自己的血汗钱。

在回教徒占多数的印尼，近10％的人口生活在贫困线以下，一些人视巫师为传统医师。有些巫师声称懂得通灵，可以将小额投资变成巨额财富。

这些骗局在印尼社交媒体广泛流传。据法新社统计，印尼脸书的24个巫师投资计划，截至这个星期已吸引140多万次浏览量。其中一个贴文声称可以帮助人们增加投资，而且不违反宗教教义。

阿斯伦就是误信这类巫师，三年来给对方转账2亿8800万印尼盾（约2万6000新元），还以为回到家乡就能拿回100倍的财富。

印尼警方今年1月逮捕三名嫌犯，他们不仅欺骗在海外当帮佣的印尼妇女，还杀害向他们追讨金钱的受害人。主谋沃翁甚至杀害妻子和继子女，以掩盖恶行。警方说，嫌犯原本计划去年底毒杀阿斯伦。

巫师嫌犯住家周围 挖出至少12具遗体

今年4月，警方又逮捕另一名涉嫌类似骗案的巫师嫌犯，并在他住家周围挖出至少12具遗体。警方说，由于接获28人失踪的报案，因此估计还有更多人受害。

被骗超过1亿印尼盾的受害者嫩哈娜说：“我很震惊。一个人怎么能如此邪恶地欺骗我们辛辛苦苦赚来的钱？这就像一场恶梦。人们不断说我很愚蠢，很鲁莽，但我从未料到会发生这种事。”

嫩哈娜也许可以庆幸的是，她回到家乡时因为下大雨，没有去找巫师对峙，可能因此逃过一劫。