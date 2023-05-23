泰国前进党与七政党同意支持披塔任相

（曼谷综合电）以泰国前进党为首的八个政党星期一（5月22日）正式签署合作协议，各成员党同意支持前进党党魁披塔出任首相，并就多项目标达成共识，为筹组联合政府踏出重要一步。

合作协议未列入前进党主张的修改冒犯君主法，被认为是前进党为争取其他成员党支持披塔任相而放松立场的关键举动。

前进党与七个亲民主政党星期一下午4时30分（新加坡时间5时30分）在曼谷康莱德酒店签署合作协议，建立执政联盟。这七党是：为泰党、民族党、泰建泰党、泰自由党、公平党、新社会力量党及为泰团结力量党。九年前的这一时刻，正是看守首相巴育发动军事政变的时间。

披塔承诺未来继续推动修改冒犯君主法

前进党这次虽然没将具争议的修改冒犯君主法列入协议，但披塔承诺，未来将继续推动放宽这一刑法，以“改善君主和人民之间的关系”，并说“不会对盟党构成压力”。他也强调协议内容“不会影响君主立宪制”。

在协议签署前几小时，一名律师要求选举委员会就前进党主张修改冒犯君主法是否削弱王室寻求宪法法院的裁决。选委会尚未受理，披塔则表明不担心这一控诉。

执政联盟各党同意的协议内容基本涵盖前进党的大部分主张，并划定各成员党在国家、政治、经济和社会危机等领域的合作细节。

协议内容有23个商定项目，包括重拟宪法，以取消上议院投选首相的权力，确保大选自由公正；重新将大麻列为麻醉类毒品，推出法规规范大麻的使用；结束非战争时期的强制征兵制，并改革军事、教育和司法系统；推动同性婚姻合法化。

在经济领域，联盟誓言振兴经济、提升国民收入、下放预算权力给地方政府、改善中小企业的财务流动性、终止酒类饮品业的垄断等。在和平安全方面，联盟承诺结束泰南边境地区的武装冲突与社会动荡。

为遏止贪腐问题，联盟同意公开所有政府的组织信息，并将贪腐党员革除出党。

披塔仍需63票才能出任首相

虽然所有成员党都支持披塔出任首相，联盟也在下议院500个议席中控制313席，但披塔仍需要国会上下两院至少376票（即750席的一半）支持才能出任首相，这意味着42岁的披塔能否成为泰国最年轻的首相，还差至少63票。

上议院250名议员由军方在2019年委任，是保守势力的最后一道政治防线。早前已有数名上议院议员表态不会支持披塔，或将弃权，但也有上议员表态愿意按选举结果投支持票。

另一方面，泰国选委会将针对披塔是否有资格参加大选做出裁决。披塔早前遭公民力量党候选人投诉持有媒体公司股份，违反选举条例。不过，选委会消息人士说，选委会只在选前有权取消候选人资格，选后可能无法援引法律条文这么做。

披塔则再次表明不担心此事，坚持这些股份不归他所有。他早前说，他的父亲才是这些股份的持有人，而他只是作为父亲遗产管理者接手相关股份。