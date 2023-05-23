东帝汶大选结果出炉 首任总统古斯芒率反对党成赢家

（帝力综合电）东帝汶全国大选结果出炉，由东帝汶独立运动英雄古斯芒率领的东帝汶重建全国大会党赢得最多选票，有望重新执政。

东帝汶上星期天（5月21日）举行独立以来的第五次全国大选。东帝汶人口约130万，本届大选有89万名注册选民，17个政党派出候选人争夺65个议席。

根据选举委员会的数据，东帝汶第一任总统古斯芒（Xanana Gusmão）率领的东帝汶重建全国大会党（CNRT，简称大会党）赢得41.6%的选票。大会党的主要对手兼原任执政联盟领导者——东帝汶独立革命阵线（Fretilin，简称革阵）则以25.7%的支持率排第二。剩余选票由其他15个政党瓜分。

未能夺过半国会议席 或须组联合政府

随着大选结果揭晓，现年76岁的古斯芒若能组成联合政府，将有望重新掌握执政权。东帝汶宪法规定，如果没有一个政党赢得过半数议席，得票率最高的政党将有权建立联合政府。

大会党在这次大选中夺下31席，须与一个或多个政党组成联合政府。大会党在去年总统选举中获胜，由古斯芒的盟友奥尔塔出任总统。

在东帝汶独立前，古斯芒领导革阵，为脱离印度尼西亚的占领、争取独立奋战，被尊称为东帝汶国父、亚洲曼德拉。2002年，东帝汶恢复独立后，古斯芒当选第一任总统。2007年他成立大会党，并在同年出任总理，一直到2015年卸任。

美国祝贺东帝汶举行“自由、公平和透明的大选”。

美国国务院发言人米勒发表声明说：“这次的选举反映了东帝汶人民对民主与和平政治进程的决心，也是对全球民主的一种激励。”

近年来，东帝汶一直在努力推动经济多元化，减少对石油和天然气的依赖。东帝汶仍在应对贫困、冠病大流行和自然灾害带来的影响，包括2021年的风灾破坏。东帝汶也在为正式加入亚细安做准备。

许多选民在投票当天都说，希望下一届政府集中力量处理贫困问题，以及改善当地的基础建设。