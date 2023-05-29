印尼解除海沙出口禁令 新加坡或是最大受益者

（雅加达路透电）印度尼西亚政府解除了持续长达20年的海沙出口禁令。

据《雅加达邮报》报道，印尼总统佐科5月15日签署生效的海洋沉积物管理条例取消了海沙出口禁令。新条例允许准证持有者在满足当地需求后出口海沙。

印尼海洋事务和渔业部发言人瓦赫尤说，颁布海洋沉积物管理条例是为了确保采沙符合环境标准，且只有在满足国内需求后才会允许海沙出口。出口海沙也能增加国家收入。

印尼最早于2003年禁止向新加坡出口海沙，2007年以停止和打击非法走私海沙活动为由，再次宣布禁止海沙出口。

在禁令实施前，印尼是新加坡的主要海沙供应国，在1997年至2002年期间平均每年运输超过5300万吨海沙前往新加坡。

根据联合国2019年的一份报告，新加坡是世界上最大的海沙进口国，过去20年从邻国进口了5亿1700万吨海沙。

马来西亚于2019年禁止向新加坡出口海沙，当时马国是新加坡最大的海沙供应国。

路透社报道称，印尼解除海沙出口禁令，新加坡可能是最大的受益者。

印尼的海沙出口禁令一直是新印两国之间的争论焦点。2007年，新加坡指责雅加达利用海沙出口禁令，施压新加坡政府就引渡条约和边界划定进行谈判。

2022年1月，新印就飞航情报区、新印防务合作和逃犯引渡三个课题签定协议。印尼国会已批准这三项协议。

不过，环保组织印尼环境论坛（Walhi）的帕里德认为，取消海沙出口禁令有违印尼政府做出的打造更健康海洋生态系统的承诺。

绿色和平组织驻印尼研究员祖德尔说，海沙开采可能会加速气候危机。“这将加速小岛下沉和海岸侵蚀。”