印尼2029年底全面禁用一次性塑料产品

（雅加达/曼谷综合讯）印度尼西亚将在2029年底前全面禁用一次性塑料产品，包括用来装食物的保利龙、塑料吸管、塑料餐具和塑料购物袋。

每年的6月5日是世界环境日。印尼环境与林业部长西蒂星期一（6月5日）作出这项宣布时说：“这是针对难以收集和循环再用、没有经济价值，且有可能污染环境的包装废物的一种处理方式。”

印尼是全球制造最多塑料垃圾的国家之一。印尼官方数据显示，2022年，拥有2亿7000万人口的印尼制造了1260万吨的塑料垃圾，相当于每人制造了46.7公斤。

环保组织“零废物印尼联盟”的一项研究指出，印尼的塑料垃圾中，只有9%被循环回收，其余的不是被送到垃圾掩埋场处理，就是流入河流与海洋。

西蒂透露，中央政府将要求各省制定一个减少塑料垃圾的路线图，以落实这项禁令。

她也强调，私人领域应该发挥作用，减少塑料垃圾。她要求所有制造商在2029年前，将塑料包装的使用量减少30%，以减少下游的塑料垃圾问题。

为了减少塑料的使用量，印尼政府已经推出好些相关规定。例如，当局2019年规定塑料生产商必须为产品制定一个减少制造废物的路线图等。

马国计划最迟在2025年前 全面禁止商家使用塑料袋

其他东南亚国家也在设法应对塑料垃圾问题。马来西亚政府上个月宣布，计划最迟在2025年全面禁止商家使用塑料袋。

另一方面，菲律宾每天制造的固体垃圾达6万吨，比起2016年的1.6万吨，涨势明显。这6万公吨的固体垃圾当中，有三到四成是塑料垃圾。

菲律宾环境与自然资源部长洛伊萨加星期一说，菲律宾在减少使用一次性塑料的战役中，未能取得胜利。“这当中包含了一个社会问题，若你不能应对这个社会问题，我们就无法解决一次性塑料的使用问题。”

她也敦促使用塑料包装的大型企业，负起责任，寻找可持续的替代品。

泰国同样面对塑料垃圾污染海洋的问题。泰国污染控制部的数据显示，2022年共产生了2570万吨固体废弃物，同比上升2.8%。由于外卖和网购盛行，一次性塑料包装的使用让这一问题雪上加霜。污染控制部预测，随着游客人数稳步上升，泰国垃圾总量还将持续增加。

泰国农业大学渔业学院海洋生态学家通·探龙那瓦沙瓦说：”解决海洋垃圾的一个重要途径是制定强制性的废物管理，对生产低降解垃圾的企业征收费用，提高可降解和可回收产品的市场竞争力。“

泰国政府已启动一项关于废弃物管理的行动计划，旨在逐步淘汰一次性塑料制品和保利龙食品包装，还将从2025年起禁止所有塑料垃圾进口。