印尼雅万高铁或推迟营运至明年1月

（雅加达路透电）一项内部文件显示，印度尼西亚雅加达—万隆高铁项目原定今年8月全面投入商业营运的计划，有可能推迟到明年1月。

雅万高铁是中印两国在“一带一路”倡议下的重点战略项目，全长142公里，到时可将雅加达到万隆的路程从目前的三个多小时缩短至40分钟。不过，雅万高铁动工以来，预算超支已高达12亿美元（约16.1亿新元），工程也因收地和疫情等原因延误了四年。

根据路透社取得的最新进展报告，雅万高铁目前又面对新的问题，参与该项目的中国有关方希望获得这个高铁路线的全面运营资格证书，但其中一个车站仍未完工。

印尼交通部、普华永道（PwC），以及茂特等三家顾问公司表明，全面投入商业运作的日期可能要推到2024年1月。“8月份投入营运的目标可能被推迟，以便在12月31日前完成所有工程。”

万隆帕嘉贾兰大学国际关系分析师瑞萨思雅说，印尼明年举行大选，雅万高铁若能顺利投入运作以庆祝印尼独立日，对执政党而言将是一剂强心针，但“进一步的推迟，只会为反对党提供攻击的弹药”。

另一份资料指出，印尼正在与中国就5.6亿美元的额外贷款展开谈判，并要求部分以人民币贷款的利率为2.8%，这低于中国国家开发银行（CDB）提出的3.46%利率。