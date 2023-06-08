马印加强合作 应对欧盟棕榈油限制　

印度尼西亚总统佐科与马来西亚首相安华探讨巩固双边关系，以及推动区域稳定与安全。马印也同意加强合作，以解决欧盟对棕榈油的限制政策。

佐科星期三（6月7日）抵达马国，进行为期两天的正式访问。他星期四（8日）上午与安华举行双边会谈，并见证两国政府签署六项涉及边境、贸易、投资和清真产品认证的协议与备忘录，其中包括苏拉威西海域的边界划分条约。

安华在联合记者会上说，马印关系如今处于令人骄傲的阶段。两国领导人及官员的关系犹如家人，这让马印之间许多悬而未决的问题成功获得解决，包括纠缠两国18年的苏拉威西海边界划分问题。“马国在短时间内与印尼加强了解与合作，这是非同寻常的。这将为人民和国家带来积极的影响及利益。”

此外，安华也保证马国将与印尼携手处理跨境烟霾问题，并在文化、教育和宗教等领域继续合作。

佐科：不希望两国出产商品受歧视

佐科则呼吁马国加强与印尼合作，共同应对欧美国家对棕榈油的进口限制。他说：“我们必须加强这方面的合作。我们不希望两国出产的商品在其他国家受到歧视。”

印尼和马国是全球最大的棕榈油生产国，两国的棕榈油产量占全球80％以上。欧盟5月批准新法，禁止公司销售涉及森林砍伐的商品，包括棕榈油。两国已对这项新条例提出抗议。

佐科形容，他这次的马国之行已达到目标，他希望困扰两国的其他课题，包括印尼籍劳工在马国的待遇问题，也能通过两国领导人的密切关系而获得解决。

据安华和佐科在会后发表的联合声明，两人也针对区域课题进行了讨论。

安华佐科吁缅甸军政府落实五点共识 停止暴力

其中，安华和佐科对缅甸持续陷入暴力冲突的局势表达关切，并呼吁缅甸军政府尽快落实与亚细安达成的五点共识，立即停止一切暴力，与各方启动对话。马印也重申，将与亚细安及联合国在缅甸课题上合作，为缅甸寻找和平的解决方案。

此外，安华和佐科也重申对亚细安的印太展望（AOIP）的支持，认为这有助于维持区域秩序，以及加强彼此间的合作。