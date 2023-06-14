美加华蒂促朝野联盟为甘查尔选总统护航

（雅加达综合讯）随着印度尼西亚总统选举脚步逼近，执政党斗争派民主党开始不遗余力拉拢朝野政党筹组“大联盟”，以确保该党总统候选人及中爪哇省长甘查尔在第一轮总统选举中胜出。

斗争派民主党（PDI-P）早前出人意料地向宿敌在野民主党伸出橄榄枝，而今又准备与民族复兴党（PKB）和戈尔卡党（Golkar）拉近距离。

斗争派民主党秘书长哈斯多向《雅加达邮报》透露，该党党魁、印尼前总统美加华蒂近期将与民族复兴党党魁穆海敏和戈尔党党魁艾尔朗加举行闭门会议。

民族复兴党和戈尔卡党证实了闭门会议的消息，艾尔朗加说：“我们确实讨论过此事，目前正在确认会面日期。”

佐科联合政府成员不愿继续与斗争派民主党合作

民族复兴党和戈尔卡党虽然都是印尼总统佐科领导的联合政府成员，但两党早前却一再暗示不愿继续与斗争派民主党合作。

民族复兴党称，将提名三名候选人角逐明年2月的总统选举，甚至还与有意第三次参加总统选举的副总统普拉博沃所领导的大印尼运动党（Gerindra）及其他政党组成新的政治联盟——“大印尼复兴联盟”（KKIR）。

戈尔卡党则与国家使命党（PAN）和建设统一党（PPP）组成“印尼联合联盟”（KIB），但此联盟可能瓦解，因为建设统一党背叛了联盟初衷，公开力挺甘查尔。

民族复兴党和戈尔卡党已暂时达成协议，要拼凑一个“大联盟”，以支持普拉博沃参选，但双方对于应该由谁担任普拉博沃的竞选搭档仍悬而未决。

佐科亲密盟友、国家使命党主席祖基菲利此前曾表示，大联盟是由佐科操盘，他将竭尽所能促使大联盟的形成，以便这个“中庸之道”的坚实阵线能够实现。

根据传言，甘查尔与斗争派民主党高层签署政治协议，承诺当选后，让该党要员出任内阁高职，才会得到美加华蒂的支持，但甘查尔星期二（13日）被问及此事时却矢口否认。他说：“根据总统制，任何委任阁员的事情都是总统的特权，所以就交给总统决定吧。”

据了解，佐科和美加华蒂上周在该党的全国工作会议上就甘查尔的竞选搭档进行讨论，目前可能的人选有艾尔朗加、穆海敏和民主党党魁阿古斯。阿古斯是印尼前总统、民主党创始人尤多约诺的儿子。

分析师：若最终只剩普拉博沃和甘查尔 前者较占优势

印尼智库Trias Politika Strategis分析师阿贡指出，斗争派民主党战略转变可能是为了确保总统选举无需进入第二轮投票来分出胜负，因为许多民调结果显示，如果最终只剩下普拉博沃和甘查尔对决，前者较占优势。

阿贡说：“斗争派民主党愿意接触宿敌民主党，说明甘查尔胜出的几率有问题，他已被普拉博沃超越，因此他们必须开始探索另一个取胜的方法。”

根据印尼选举法，如果在第一轮选举中没有人获得过半选票，得票最多的两组正副总统候选人须进入第二轮选举，一决胜负。