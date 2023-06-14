吉兰丹6月22日解散州议会

（哥打峇鲁/槟城综合讯）马来西亚吉兰丹州议会将于6月22日解散，这项宣布为来临的马国六州州选举掀开序幕。

丹州大臣阿末耶谷星期三（6月14日）宣布，他已觐见丹州苏丹莫哈末五世，并获得御准在6月22日解散州议会。

丹州是即将举行州选举的马国六州当中，首个正式宣布解散州议会日期的州属。槟州首席部长曹观友上个星期曾说，槟州政府决定在6月28日解散州议会，但尚未觐见州元首阿末弗兹寻求御准。

按照程序，除非州议会届满自动解散，否则须获得州苏丹或元首同意才能解散。

一般预料，即便州议会解散日期不同，六州仍会同步选举。曹观友预测，六州选举会在8月初，或最迟8月第二个星期举行。

即将举行选举的六州是由国民联盟执政的吉兰丹、吉打和登嘉楼，以及希望联盟执政的槟州、雪兰莪及森美兰。2022年11月马国大选时，这六州没有同步改选。

阿末耶谷星期三召开最后一次丹州行政会议后，在记者会上宣布州议会解散的日期。他说，州政府将致函通知选举委员会，由选委会采取进一步行动。根据选举法令，州议会解散后，须在60天内选举。

阿末耶谷宣布后，雪州随即传出消息，指州务大臣阿米鲁丁将在6月18日或19日觐见雪州苏丹沙拉胡丁，寻求御准，以在6月20日解散州议会。

丹州确定州议会解散日期，各政党的选区分配谈判也进入尾声。丹州副州务大臣及丹州伊斯兰党署理主席莫哈未阿马透露，除了原来的37个州选区，伊党可能额外获得两个原本由土著团结党上阵的选区。

2018年大选，伊党在丹州总数45个州议席中赢得37席，巫统拿下七席，土团党一席。

丹州民主行动党主席阿扎哈则透露，为打败伊党赢得丹州政权，民行党愿意在州选中以国阵旗帜上阵。若属实，这将是民行党历来首次用国阵的“天秤”旗帜竞选。

阿扎哈告诉电子媒体“当今大马”，国阵在丹州影响力比较大，因此，用国阵旗帜上阵很合理。“我有信心，民行党支持者能接受和理解现有的合作形式，所以希盟候选人若用国阵旗帜上阵，不是问题。”

在州选来临之际，伊党继续在槟州挑起宗教和种族议题。伊党星期二（13日）在脸书指控以民行党为主的槟州政府，“有系统地剥夺”州内马来人或回教徒的地区，包括通过将乡村土地转变为城市土地，落实大型和豪华发展为由，夺取乡区马来人的土地。

民行党全国组织秘书及槟州大山脚区国会议员沈志强发声明驳斥伊党，指这是伊党“狭隘的政治论述”。他强调，槟州政府在发展方面一直努力保持公平，避免排挤任何群体。“伊党显然是恶意挑动种族情绪，利用可疑数据制造对槟州政府的不良印象。”