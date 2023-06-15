马国不会发出新赌博执照 拟修法对付非法线上赌博

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相兼财政部长安华说，财政部不曾接获砂拉越州政府要开设赌场的申请，也不打算发出新的赌博执照。

安华星期三（6月14日）在国会书面回答砂州如楼区国会议员孙伟瑄询问联邦政府对于砂州考虑开设赌场的立场时指出，联邦政府现阶段的政策是不会发出任何新的赌博执照，只会更新现有的执照。

安华强调，任何关于赌博的事务都必须受联邦政府监管。

砂州政府今年3月透露，有意在首府古晋开设包含赌场的综合度假村，引起伊斯兰党抨击。砂州政府当时回应说，它是为各宗教信仰及各族人民服务的全民政府，不是只属于回教徒的政府，所以砂州若开设赌场并无不妥。

砂州有意设赌场的消息传开后，沙巴民间3月也出现建赌场的呼声。华总兼沙巴中华大会堂总会长吴添泉说，如果西马和砂拉越都拥有赌场，促进观光旅游、娱乐等赌场周边经济效应，沙巴也应该考虑这么做。

伊党基于赌场违反回教信仰，也可能引起社会问题，所以向来主张禁赌。马国六州选举在即，禁赌可能成为伊党及国民联盟主打的课题之一。

目前，伊党执政的吉兰丹、登嘉楼和吉打已全面禁赌。玻璃市州政府则刚于星期三宣布，不再更新博彩投注站的营业执照，成为马国第四个全面禁赌的州属。

非法线上赌博有政治包庇

另一方面，内政部长赛夫丁揭露，马国的非法线上赌博平台屡禁不止，是因为背后有政治包庇。反贪污委员会介入调查，仍然一无所获。

他星期四在国会回答议员提问时说，赌博活动受到政治力量包庇，是内政部和警方打击网络赌博集团时面临的最大阻碍。他透露，警方情报显示，非法线上赌博平台一个星期就有至少2亿令吉（约5800万新元）收入。

他说：“这些不法分子受到包庇，政治人物会保护他们，例如走漏风声，让他们提前知道警方的突击行动并及时逃脱。他们之后就会回馈保护他们的政治主人。”

不过，他没有进一步说明涉及的政治人物的身份背景等细节。

赛夫丁指出，现有法律薄弱、过时，也是内政部在对付非法线上赌博活动时面对的问题之一。内政部计划修订赌博法令，以更有效对付非法线上赌博。

他说：“1953年的赌博活动可能只有斗鸡，如今已发展到线上赌博，我们却还在用70年前的法令。”

马国现有赌博法令自1953年以来不曾修订，不涵盖线上赌博，任何人因涉及线上赌博被控，可轻易脱罪。