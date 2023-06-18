马国特稿：六州选举 安华力挡绿潮南下

马来西亚2022年11月举行第15届全国大选，安华领导的希望联盟与国民阵线、东马两大政党联盟合组联邦政府。时隔半年多，马国北部、东海岸和中部六个州又将迎来州议会选举。安华政府的执政表现是否及格、伊斯兰党的“绿潮”会否继续，以及巫统的政治基本盘是否还存在，都是六州选举的关注点。

马来西亚吉打、吉兰丹、登嘉楼、槟城、森美兰与雪兰莪等六州即将迎来马国首次六州同步举行的州议会选举。六州人口与选民都占全国超过四成，国盟主席慕尤丁全力将这次州选，定位为对首相安华和团结政府的一次公投。分析员认为，虽然六州选举结果不会造成联邦政权更迭，但仍是安华上台半年多来的一次重大民意考验。安华能否阻挡俗称“绿潮”的伊斯兰党势力继续南下也备受关注。



马来西亚2022年11月19日举行第15届全国大选时，国民联盟（国盟）执政的吉打、吉兰丹与登嘉楼，以及希望联盟（希盟）执政的森美兰、雪兰莪与槟城等六州，为了尽全力与主导中央政府的国民阵线（国阵）争夺联邦政权，都没有随着国会解散而同步解散州议会。

由于沙巴、马六甲、砂拉越与柔佛四州在2020年9月至2022年3月间先后举行州选举，因此只有国阵执政的玻璃市、霹雳与彭亨在2022年与国会选举同步举行州选举。吉打、吉兰丹、登嘉楼、槟城、森美兰与雪兰莪等六个州议会任期在今年6月底至8月初届满，方才举行州选举。