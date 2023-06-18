马国政局 马国特稿：六州选举 安华力挡绿潮南下 订户 苏俊翔更新 / 更新 / 2023年6月18日 7:41 AM发布 / 发布 / 2023年6月18日 5:00 AM 马国六州即将同步举行选举，州选结果不会改变联邦政府的权力结构，但若希盟和国阵在州选表现不佳，团结政府接下来的施政将瞻前顾后，不敢有大刀阔斧的改革。（档案照片） 巫统6月9日召开党大会，马国首相安华（蓝衣者）出席开幕式。站在安华右边的是巫统主席阿末扎希。安华领导的希盟与巫统联手在来临的六州选举面对来势汹汹的国盟。（马新社） 马国首相安华（左一）5月13日在吉兰丹出席开斋节活动，吸引1万5000人到场支持。在来临的州选举，安华领导的希盟希望能在伊党堡垒州吉兰丹和登嘉楼取得突破。（取自安华脸书）字体大小:小中大马来西亚2022年11月举行第15届全国大选，安华领导的希望联盟与国民阵线、东马两大政党联盟合组联邦政府。时隔半年多，马国北部、东海岸和中部六个州又将迎来州议会选举。安华政府的执政表现是否及格、伊斯兰党的“绿潮”会否继续，以及巫统的政治基本盘是否还存在，都是六州选举的关注点。马来西亚吉打、吉兰丹、登嘉楼、槟城、森美兰与雪兰莪等六州即将迎来马国首次六州同步举行的州议会选举。六州人口与选民都占全国超过四成，国盟主席慕尤丁全力将这次州选，定位为对首相安华和团结政府的一次公投。分析员认为，虽然六州选举结果不会造成联邦政权更迭，但仍是安华上台半年多来的一次重大民意考验。安华能否阻挡俗称“绿潮”的伊斯兰党势力继续南下也备受关注。马来西亚2022年11月19日举行第15届全国大选时，国民联盟（国盟）执政的吉打、吉兰丹与登嘉楼，以及希望联盟（希盟）执政的森美兰、雪兰莪与槟城等六州，为了尽全力与主导中央政府的国民阵线（国阵）争夺联邦政权，都没有随着国会解散而同步解散州议会。由于沙巴、马六甲、砂拉越与柔佛四州在2020年9月至2022年3月间先后举行州选举，因此只有国阵执政的玻璃市、霹雳与彭亨在2022年与国会选举同步举行州选举。吉打、吉兰丹、登嘉楼、槟城、森美兰与雪兰莪等六个州议会任期在今年6月底至8月初届满，方才举行州选举。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 马国六州选举 安华 阿末扎希 伊斯兰党 慕尤丁 土著团结党 希望联盟 巫统 马来西亚 凯利出席安华经济会议引揣测 巫统副主席促勿过度解读 安华：国盟州选若表现好 团结政府将面对压力