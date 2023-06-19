印尼禁铝土矿出口 中企加紧投资设厂加工

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更新 / 2023年6月20日 7:08 AM
发布 /
发布 / 2023年6月19日 8:47 PM
中国山东南山铝业公司在印尼民丹岛的冶炼厂设施将铝土矿转移到平底船。这座冶炼厂将在2026年竣工。（路透社）
中国山东南山铝业公司在印尼民丹岛的冶炼厂设施将铝土矿转移到平底船。这座冶炼厂将在2026年竣工。（路透社）

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（纽约彭博电）中国的铝生产商正在追随镍生产商的脚步，加紧在印度尼西亚投资和设立冶炼厂生产铝。

中国是全球最大的铝生产国，占全球总产量逾半。不过，经过20年快速增长，中国的铝业产能即将达到每年4500万吨的上限。北京当局设定这个上限，是为了避免铝产量过剩，以及淘汰老旧、效率低的铝厂。

英国商品研究所驻北京分析师万凌（译音）指出：“在面对产能上限的情况下，中国铝业公司若要扩充，就必须走出中国。”

与此同时，印尼为提高矿产资源附加值，创造就业机会，本月开始停止出口铝土矿，要求外国投资者在印尼设厂加工和提炼，印中因此一拍即合。除了铝土矿，印尼也早在2020年就对另一种矿产资源镍矿石发布出口禁令。

中国企业已在印尼经营氧化铝精炼厂，这是把铝土矿加工成中间产品的中间生产步骤。中国企业在中国以外的第一座冶炼厂，今年5月在苏拉威西启用，最终产能达200万吨。这座冶炼厂是中国化学品制造商华峰集团，以及带头投资印尼镍产业的中国青山控股集团合资兴建的。

中国最大铝产品生产企业之一的山东南山铝业公司，在印尼民丹岛兴建的冶炼厂将在2026年竣工，产量25万吨。据业内估计，中国企业计划在东南亚实现年产能1000万吨的铝，主要集中在印尼。

分析：需求不及镍 铝产量不会暴增

不过，分析师对印尼成为铝业生产中心的潜力普遍持谨慎态度。首先，印尼冶炼厂依赖燃煤发电，与全球转向可再生能源发电的大方向背道而驰，因此印尼铝产品可能在国际市场面对销售困难。例如，欧盟将在2026年针对进口商品的碳排放量征收碳关税，估计美国和英国也可能仿效这一做法。

其次，国际市场对铝的需求可能不及镍。印尼掀起镍矿热，部分原因是镍作为电动汽车电池关键原材料，备受看好会在未来几十年愈加抢手。相比之下，铝缺乏类似的需求驱动因素。

第三，中国对印尼镍矿的依赖程度甚于对印尼铝矿。随着印尼禁止镍矿石出口，中国企业为保障镍供应，不得不在印尼设厂对镍矿石加工。铝矿的情况则不同，中国去年进口的铝土矿，仅15%来自印尼。也就是说，印尼禁止铝土矿出口，对中国的影响，不及镍矿石出口禁令来得深远。

彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师朱轶说：“这和镍截然不同，铝的未来产量不会出现暴增。”

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