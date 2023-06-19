印尼禁铝土矿出口 中企加紧投资设厂加工

（纽约彭博电）中国的铝生产商正在追随镍生产商的脚步，加紧在印度尼西亚投资和设立冶炼厂生产铝。

中国是全球最大的铝生产国，占全球总产量逾半。不过，经过20年快速增长，中国的铝业产能即将达到每年4500万吨的上限。北京当局设定这个上限，是为了避免铝产量过剩，以及淘汰老旧、效率低的铝厂。

英国商品研究所驻北京分析师万凌（译音）指出：“在面对产能上限的情况下，中国铝业公司若要扩充，就必须走出中国。”

与此同时，印尼为提高矿产资源附加值，创造就业机会，本月开始停止出口铝土矿，要求外国投资者在印尼设厂加工和提炼，印中因此一拍即合。除了铝土矿，印尼也早在2020年就对另一种矿产资源镍矿石发布出口禁令。

中国企业已在印尼经营氧化铝精炼厂，这是把铝土矿加工成中间产品的中间生产步骤。中国企业在中国以外的第一座冶炼厂，今年5月在苏拉威西启用，最终产能达200万吨。这座冶炼厂是中国化学品制造商华峰集团，以及带头投资印尼镍产业的中国青山控股集团合资兴建的。

中国最大铝产品生产企业之一的山东南山铝业公司，在印尼民丹岛兴建的冶炼厂将在2026年竣工，产量25万吨。据业内估计，中国企业计划在东南亚实现年产能1000万吨的铝，主要集中在印尼。

分析：需求不及镍 铝产量不会暴增

不过，分析师对印尼成为铝业生产中心的潜力普遍持谨慎态度。首先，印尼冶炼厂依赖燃煤发电，与全球转向可再生能源发电的大方向背道而驰，因此印尼铝产品可能在国际市场面对销售困难。例如，欧盟将在2026年针对进口商品的碳排放量征收碳关税，估计美国和英国也可能仿效这一做法。

其次，国际市场对铝的需求可能不及镍。印尼掀起镍矿热，部分原因是镍作为电动汽车电池关键原材料，备受看好会在未来几十年愈加抢手。相比之下，铝缺乏类似的需求驱动因素。

第三，中国对印尼镍矿的依赖程度甚于对印尼铝矿。随着印尼禁止镍矿石出口，中国企业为保障镍供应，不得不在印尼设厂对镍矿石加工。铝矿的情况则不同，中国去年进口的铝土矿，仅15%来自印尼。也就是说，印尼禁止铝土矿出口，对中国的影响，不及镍矿石出口禁令来得深远。

彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师朱轶说：“这和镍截然不同，铝的未来产量不会出现暴增。”