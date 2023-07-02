印尼与三国谈成立“镍矿联盟” 协调统一生产和市价

（雅加达综合讯）印度尼西亚正与至少三个国家谈商，成立类似石油输出国组织（OPEC）的国际联盟，协调及统一金属镍的生产和国际市场价格。

印尼投资部长巴里尔星期五（6月30日）说，印尼正同一些国家密切讨论成立“镍矿联盟”的事宜，但他拒绝透露是哪些国家。媒体询问巴里尔这些国家对“镍矿联盟”一事有何反应时，他说：“他们都认为这是一个好主意，但我们仍须研究其中的细节。”

镍是制造电动车电池主要原料

镍是制造电动车电池的主要原料。印尼是全球主要的镍生产国之一，当局多年来一直开发镍金属的下游产业，以及在印尼生产电动车电池和电动车。印尼政府也从2020年1月1日起，禁止未加工镍矿石出口，要提高镍矿产品的附加值。

今年6月，印尼总统佐科已在七国集团峰会上提出成立镍盟的建议。佐科当时介绍了印尼矿石下游工业战略，并表明印尼的矿石要在国内加工，而不是将原矿出口到国外。他说：“我希望七国集团成员国能成为印尼矿石下游工业的合作伙伴。现在是时候为镍和棕油等其他产品建立一个类似油盟的组织了。”

根据2023年美国地质调查报告，印尼和澳大利亚是全球镍储量最多的国家，两国的镍储量各达2100万公吨。其他主要的镍生产国包括加拿大、菲律宾、俄罗斯、新喀里多尼亚、中国，以及巴西。

印尼拒绝取消矿石出口禁令

在这同时，印尼也拒绝国际货币基金组织要它取消矿石出口禁令的建议，并呼吁该组织停止干预印尼的事务。

国际货币基金组织在5月22日发布的磋商文件中，敦促印尼考虑逐步取消矿石出口限制，以及避免将这一禁令扩大到其他商品。该组织也向印尼建议，定期对矿石下游工业策略进行成本效益分析。

对此，巴里尔受访时认为，国际货币基金组织应避免提出毫无根据的意见。他称，由于矿石出口禁令，印尼的镍加工产品出口额激增，从2017年至2018年的33亿美元（约45亿新元）增至2022年的近300亿美元。

巴里尔也强调，尽管外部压力大，发展矿石下游工业始终是佐科政府的优先事项，印尼也将继续禁止镍矿石出口。

欧盟早前针对印尼禁止镍矿石出口的决定向世界贸易组织提出了诉讼。世贸组织做出了有利于欧盟的裁决后，印尼已提出上诉。