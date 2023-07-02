马国印尼欧盟设工作组 助棕油等产品符合无毁林条规

（吉隆坡讯）欧盟将与印度尼西亚及马来西亚设立一个联合工作组，以协助马印的产品符合欧盟上星期四（6月29日）生效的无毁林产品条规。

欧洲委员会环境总司长芬克—霍伊尔在吉隆坡接受《日经亚洲》访问时说，三方同意成立工作组，以解决高层和技术层面的问题。联合工作组在8月第一周召开的第一次会议，将讨论与棕油小农户、可追溯性和尽职调查相关的执行程序。

芬克—霍伊尔说：“我们达成了成立联合工作组的协议，会迅速投入运作，会主动地、具体地关注人们所关切的问题，从实际角度看看须要解决的问题是什么。”

芬克—霍伊尔带领欧盟高级官员于6月26日至28日访问印尼和马来西亚，与两国政府讨论后，同意成立工作组解决问题。

欧洲委员会、印尼经济事务协调部、马国贸易和商品部以及油棕生产国理事会上星期四发表联合声明说，工作组将专注于印马两国的产品，尤其是棕油、木材、橡胶、咖啡和可可，确保符合无毁林条规。

毁坏森林的商品 无法进入欧盟市场

欧盟于2022年12月制定全新的无毁林条规（EU Deforestation Regulation），将毁坏森林的商品挡在欧盟市场之外。新条规于6月29日生效后，棕油、大豆及可可等商品的供应商，必须证明产品生产过程不涉及破坏森林，才能出口到欧洲。

根据条规，在欧盟市场销售产品的贸易商和其他机构必须在2024年12月之前，确保产品符合条规。

全球两大棕油出产国印尼和马来西亚，对这项条规提出抗议，认为这是歧视棕油。

今年5月，马国副首相法迪拉与印尼经济事务统筹部长艾尔朗加率团到布鲁塞尔与欧盟讨论，确保棕油产品不会受到波及。印尼总统佐科和马来西亚首相安华6月承诺联手反对新条规。