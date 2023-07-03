佐科访澳争取锂资源合作生产电动车

（墨尔本讯）印度尼西亚总统佐科星期一（7月3日）起访问澳大利亚三天，他此行希望争取到澳洲丰富的锂资源供应，进一步提升印尼作为电动汽车电池生产中心的地位。

《日经亚洲》报道，佐科去年11月在峇厘岛的二十国集团（G20）峰会上，已游说澳洲总理阿尔巴尼斯合作生产电动车电池。

澳洲拥有世界上一半的锂资源，印尼则是世界最大的镍生产国，锂和镍都是电动车电池的关键元素。

澳洲目前生产的锂几乎都出口到中国这个全球最大的电动车出口国，但由于与中国的关系日益紧张，澳洲希望分散风险，分散关键矿物供应链，所以与印尼可谓一拍即合。

今年2月，印尼商会与西澳州政府签署谅解备忘录，进一步探讨在锂矿生产开展合作。澳印商业理事会主席马修斯说，两国在这方面确实有非常重要的战略关系有待实现，而且未来还有进一步扩大合作的机会。

佐科此行也适逢《印尼—澳洲全面经济伙伴关系协定》生效三周年，这项自贸协定涵盖农业、卫生服务和教育。2021年至2022年，澳洲与印尼的双边贸易额总值183.5亿澳元（约165亿新元），澳洲是印尼第14大贸易伙伴。

澳洲须发挥优势才可在印尼内向型市场取得成功

悉尼科技大学经济学家哈考特教授指出，贸易协定为两国推进合作提供良好基础，但澳洲须充分发挥优势，才能在印尼倾向保护主义、内向型的市场中取得成功。

佐科执政近10年间，印澳外交和经济关系获得改善。除了自贸协定，两国也在今年2月同意加强现有的联合防务协定。

不过，佐科上星期接受澳洲媒体访问时重申，多边组织如澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）和美日印澳四方安全对话（Quad），切勿在印太地区引发军备竞赛。澳洲加入的这两个联盟，被视为旨在遏制中国在区域日益扩大的军事存在。

佐科说，这类小型多边组织应当协助促进区域和平与稳定，应该提倡多加接触，而不是遏制。