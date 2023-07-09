马央行新总裁：令吉币值应稳健上升而非遭低估

（吉隆坡讯）马来西亚国家银行新任总裁阿都拉昔认为，最近令吉贬值没能反映马国的经济基本面；此前冠病疫情持续，但马国经济依然展现韧性。他说，令吉币值应稳健上升，而不是像现在遭到低估。

马国经济结构多元化 不依赖单一产品或市场

阿都拉昔今年7月1日出任马国央行总裁，他日前接受《马新社》专访时说，最近令吉交易持续受到外部事态和情绪影响，美元走强及中国经济疲软，都继续对令吉造成压力。

“马国是小型的开放经济体，难免受到国际事务的影响。但几十年来，马国在经济结构和贸易伙伴方面更加多元化，这意味着我们不会过于依赖任何一种出口产品或特定的贸易伙伴。”

阿都拉昔指出，马国2023年首季的国内生产总值年同比增长5.6％，领先许多区域国家。在他看来，国内经济健康增长，加上中国在疫情后重新开放，都将为令吉提供支撑。

他认为，马币应该升值，才是反映马国经济的基本面。央行将致力于确保市场环境有序，并将在必要时进行干预，以防止令吉过度波动。

阿都拉昔也提到，跟区域其他国家相比，马国的隔夜政策利率上调更为渐进，并且是区域最低利率的国家之一。他说，央行货币政策委员会最近将隔夜政策利率维持在3％，符合央行维持物价稳定、促进经济可持续增长的使命。

马国央行去年四次调高隔夜利率至2.75％，并于今年5月3日再度将利率上调至3％。阿都拉昔说，央行这125个基点的加息已对经济发挥作用，因为虽然物价仍在上涨，但上涨速度已放缓。

但他提醒，马国目前的核心通胀率仍高于平均水平，须谨慎看待通胀趋势。他说，通胀率飙高尤其将对低收入群体造成冲击，甚至影响经济发展。

“高通胀损害我们的购买力。这意味着你现在用100令吉能买到的东西，在不久的将来会变得更少。此外，价格上涨且不受控制，将使企业难以进行规划及投资。”

由于马国内需强劲，就业市场也有所改善，央行将维持今年国内生产总值增长4％至5％的预测。阿都拉昔说，马国的旅游业正在复苏，多项基础设施项目也继续带动经济活动。

他透露，马国统计局将在数周后发布第二季的经济数据，届时将可看到马国2023年上半年的整体表现。