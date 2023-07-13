新山市区停车位短缺 业者：游客却步生意受影响

（新山讯）马来西亚柔佛州新山业者申诉，新山市中心近几年停车位严重供不应求，导致游客及消费者却步，影响了他们的生意。业者呼吁州政府尽快制定解决方案，舒缓新山的交通问题。

与新加坡仅一水之隔的新山，是狮城游客及马国人休闲购物的去处。不过，新山市区停车位不足的问题，已对当地业者及游客造成困扰。

据《星报》报道，在新山的罗咪街、陈旭年文化街，以及直律街等旅游热点，许多车辆违法停在路旁，一些电单车更直接停在人行道上。新山市政局执法人员不时巡逻，向车主开罚单，甚至将违规停泊的车辆拖走。

在罗咪街经营餐馆的简罗斌（音译）说，停车位不足的问题已对他的生意造成冲击，许多顾客因无法停车而到别处用餐。此外，新山市区的建筑工程也造成交通拥堵，让本地及外国游客却步。

简罗斌指出，柔佛州大臣翁哈菲兹常主动关注新山关卡及马新第二通道的拥堵问题，他希望翁哈菲兹也能走访新山市区，为市区的交通问题提供长期的解决方案。

另一名服装店业者苏雷士也说，许多在新加坡上班的“越堤族”将车子停在市区，再搭巴士前往新加坡，结果占据了停车位。“这导致一些人被迫违规停车，结果车子被当局拖走。他们之后就不愿再光顾这里的商店。”

去年至今年5月 一万辆汽车电单车非法停放被拖走

新山市政局的数据显示，从去年至今年5月，当局已拖走近一万辆非法停放的汽车和电单车。

柔佛州导游协会主席梁伟光建议当局提供更多免费接驳巴士，以舒缓新山交通拥堵及停车位不足的问题。他说：“游客可把车子停在其他地点，然后搭巴士到市区。虽然市议会目前有提供这项服务，但有必要改进现有的路线。”