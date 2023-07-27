伊党执政下 吉兰丹华人的生活

“住在树上”、“没有电影院”、“不能喝酒、不能吃猪肉”......吉兰丹华人告诉我们，这些是一些外地人对吉兰丹的既定印象。
在一个由伊斯兰党执政33年，以马来族和穆斯林占多数的环境下生活，这些条例多大程度影响了当地华人的生活？
跟随《联合早报》的镜头，前往吉兰丹首府哥打峇鲁及巴西巴力土生华人村，走进当地城市及乡村华人的生活。
伊党执政下的吉兰丹
伊斯兰党自1990年起，在丹州实施各种遵循穆斯林教义的条例，包括禁赌、禁酒及禁止娱乐场所。但这些条例和措施的对象主要是马来人和穆斯林。在丹州，马来族占了近95%；余下5%的人口，包括占比近3%的华族，都不受这些穆斯林教规所限制。
没有电影院？这一条说对了。吉兰丹确实找不到一家电影院，当地人想要看电影，得开车到毗邻有电影院的州属。不过，关于外地人常说的吉兰丹“不能饮酒”、“不能吃猪肉”，当地华人另有话说。
哥打峇鲁的华人生活
巴西巴力土生华人村
除了市区华人以外，吉兰丹也有一群土生华人，分布在吉兰丹河、彭加兰拿督河和克马欣河的岸边。我们也到距离哥打峇鲁40公里以外的巴西巴力村，实地体验当地的华人生活。
巴西巴力村是吉兰丹最大的土生华人村。除了土生华人以外，这里也住着少数的马来人和泰国暹人，现在有300多户人家，2000多人，当中已有不少是第六代移民。
除了拜访土生华人以外，我们也来到了村内的唯一一所华小——巴西巴力培华华小，了解华文教育在吉兰丹州的情况。
点击观看视频，一起透过《联合早报》的镜头，走近吉兰丹华人的生活。