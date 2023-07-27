伊党执政下 吉兰丹华人的生活

“住在树上”、“没有电影院”、“不能喝酒、不能吃猪肉”......吉兰丹华人告诉我们，这些是一些外地人对吉兰丹的既定印象。

在一个由伊斯兰党执政33年，以马来族和穆斯林占多数的环境下生活，这些条例多大程度影响了当地华人的生活？

跟随《联合早报》的镜头，前往吉兰丹首府哥打峇鲁及巴西巴力土生华人村，走进当地城市及乡村华人的生活。

伊党执政下的吉兰丹

伊斯兰党自1990年起，在丹州实施各种遵循穆斯林教义的条例，包括禁赌、禁酒及禁止娱乐场所。但这些条例和措施的对象主要是马来人和穆斯林。在丹州，马来族占了近95%；余下5%的人口，包括占比近3%的华族，都不受这些穆斯林教规所限制。

吉兰丹州政府规定，为了方便穆斯林教徒祈祷，当地大型购物商场须在每逢星期五12点半至2点半之间暂时关闭两小时。（陈雅恩摄）

吉兰丹的购物商场设有男女分开排队的柜台。不过，据记者现场观察以及向当地人了解，州政府未严格实施这项措施，公众可以在任何柜台排队结账。（陈雅恩摄）

当地招牌可以含各种不同语言，但是州政府也规定必须同时放上爪夷文。爪夷文的大小和位置会由市议会决定。图为吉兰丹唐人街“郑和坊”的牌楼，有爪夷文、华文和马来文。（视频截图）

没有电影院？这一条说对了。吉兰丹确实找不到一家电影院，当地人想要看电影，得开车到毗邻有电影院的州属。不过，关于外地人常说的吉兰丹“不能饮酒”、“不能吃猪肉”，当地华人另有话说。

哥打峇鲁的华人生活

在吉兰丹土生土长的刘烈昇告诉《联合早报》，华人虽然不受限于一些以穆斯林教义为主的条例，不过彼此之间还是会相互尊重。他说，当地的餐馆或小贩只要向市议会申请执照，也能贩卖酒和猪肉，吉兰丹的生活和其他州属相比没有太大的区别。（陈雅恩摄）

哥打峇鲁华人买卖猪肉的湿巴刹，当地人称为“肉店”。（陈雅恩摄）

“肉店”里有不少贩卖新鲜猪肉的档口，和其他州属并无区别。（视频截图）

受访的吉兰丹人何伟杰指出，伊党的执政方式以穆斯林为主无可厚非，但还是希望州政府能够中庸一些，聆听并探讨年轻人的想法。（丘振益摄）

巴西巴力土生华人村

除了市区华人以外，吉兰丹也有一群土生华人，分布在吉兰丹河、彭加兰拿督河和克马欣河的岸边。我们也到距离哥打峇鲁40公里以外的巴西巴力村，实地体验当地的华人生活。

巴西巴力村是吉兰丹最大的土生华人村。除了土生华人以外，这里也住着少数的马来人和泰国暹人，现在有300多户人家，2000多人，当中已有不少是第六代移民。

在巴西巴力村出生长大的土生华人高小棋接受《联合早报》访问，分享土生华人独特的文化。土生华人在语言、服装、食物等方面都融入了华人、马来人和泰国暹人的元素。（陈雅恩摄）

除了拜访土生华人以外，我们也来到了村内的唯一一所华小——巴西巴力培华华小，了解华文教育在吉兰丹州的情况。

巴西巴力培华华小的学生由多元种族组成，其中马来同学占了近三成。同学们一起上课，休息时间也打成一片。（陈雅恩摄）

马来同学和其他同学一起上华文课，学习华文生字，一些也能说得一口流利的华语。（陈雅恩摄）

巴西巴力培华华小校长莫融庆说，华小设施完善，学习氛围佳，也注重纪律，所以吸引不少友族家长选择把孩子送来华小。他也指出，吉兰丹只有15所华小，一些华小的友族同胞比例有上升的趋势。（陈雅恩摄）

点击观看视频，一起透过《联合早报》的镜头，走近吉兰丹华人的生活。