国盟丹州候选人半数为新人 登州半数为宗教师

（哥打峇鲁／瓜拉登嘉楼综合讯）马来西亚国民联盟星期四（7月27日）晚公布吉兰丹、登嘉楼及森美兰州选的候选人阵容；其中，国盟在堡垒区丹州派出过半数新面孔，在登州的候选人则有半数是宗教师。

不过，此前盛传会上阵的两名大将，即已加入伊斯兰党的巫统前总秘书安努亚慕沙和已故伊党精神领袖聂阿兹的儿子聂阿都，都不在候选人名单上。

伊党署理主席：聂阿都拒绝上阵 希望专注发展宗教学校

伊党署理主席端依布拉欣当晚受询时说，聂阿都不是没有被委派，而是拒绝上阵。不过，端依布拉欣没有解释为何安努亚慕沙没有上阵。

端依布拉欣说，伊党曾建议几个选区让聂阿都上阵，但都被拒绝。他强调，聂阿都不介意没有参选，也不认为这会导致聂阿兹的斗争精神无以为继。“延续不意味着非成为候选人不可……聂阿都希望可以更专注于发展宗教学校。”

根据国盟的丹州候选人名单，伊党出战39席，土著团结党竞选六席。整体而言，有23人或51%的候选人是新面孔。

登州方面，国盟同样在所有32个州选区上阵；其中，伊党派出27人，其余五个选区由土团党候选人出战。

伊党主席哈迪阿旺这次没有参加州选。他是登州马江区国会议员，曾是七届鲁冷当区州议员。2018年大选时，哈迪阿旺只寻求捍卫马江会议国席，不再兼攻州议席。

伊党登州联委会主席胡先阿旺指出，这次的候选人有半数或16人是宗教师，或拥有回教教育背景，另有13人是专业人士或企业家。

至于因贿选遭撤销大选成绩而须补选的瓜拉登嘉楼国会议席，将继续由原来的伊党候选人阿末安扎参选。

国盟的森州候选人名单则难产。在总数36个州选区中，国盟只宣布了34名候选人，另有两个选区悬空，据悉是因为土团党和伊党无法达成共识。