俄富人遭西方排挤 转而涌入泰国普吉岛

（普吉岛彭博电）俄乌战争导致西方国家限制俄罗斯人入境，有越来越多俄罗斯游客转到泰国旅游，普吉岛是首选。大批俄罗斯富人涌入普吉岛，带动岛上的别墅销售，以及娱乐和餐饮行业。

泰国向来是俄罗斯游客首选的旅游目的地之一，俄乌战争爆发后，入境泰国的俄罗斯游客人数更是激增。

泰国旅游及体育部的数据显示，今年上半年，泰国接待了79万1574人次的俄罗斯游客，比去年同期增长超过1000％，当中超过一半直接飞到普吉岛。普吉岛旅游协会指出，俄罗斯是普吉岛的第一大游客来源地。

大量俄罗斯买家在泰国置产

富裕的俄罗斯游客也在那里置产。泰国莱坊的统计数据显示，普吉岛去年卖出的别墅大涨82％，当中一半被俄罗斯人买下。

FazWaz房地产销售总监斯坦巴赫说，俄罗斯人是普吉岛房产的最大买家，一些人置产是为了赚取租金回报，一些人则是想要有个安乐窝。

他透露，一名俄罗斯买家去年一口气买下16栋别墅，是他最大笔的交易之一。

俄罗斯已在普吉岛设立领事馆，俄罗斯外长拉夫罗夫7月15日访问普吉岛，为领事馆主持开幕，这也显示普吉岛在俄罗斯扩大对东南亚的外交影响力的过程中发挥重要作用。

俄罗斯苏富比国际地产公司副总裁马里尼切娃说，过去喜欢在泰国置产的俄罗斯买家可能是来自俄罗斯东部地区的年轻企业家，如今则有越来越多来自莫斯科和圣彼得堡的投资者看上泰国房地产市场。

泰国人也在满足俄罗斯游客的需要和习惯，例如普吉国际机场使用俄语广播，许多店名和路牌出席俄文。俄罗斯餐饮业者也看上普吉岛，在当地开设餐馆。

俄罗斯餐馆经理沃罗纳说：“这里的氛围对每个人来说都是美好祥和的。我们这里每天都有俄罗斯顾客，他们只是想休息，不想打仗。”

普吉岛吸引许多俄罗斯富豪，彭博社研究游艇航行数据后发现，俄罗斯超豪华游艇Cloudbreak去年圣诞节曾出现在普吉岛。（彭博社）

由于西方金融公司参与制裁俄罗斯，例如信用卡公司威士和万事达暂停在俄罗斯的业务，这影响了俄罗斯人使用转账服务。不过，人们还是找到变通的办法，例如使用中国银联、数码资产、以美元和欧元现金支付等交易方式。