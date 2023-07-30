【世界大解说】越南经济腾飞 狮城资金抢布局

国际企业为寻求供应链“多元化”，纷纷在中国以外的市场部署营运，位处亚细安的越南是首选投资目的地之一。外资近几年加速涌入，越南制造业蓬勃发展，是不少观察者眼里“15到20年前的中国”，具备潜力成为下个“世界工厂”。

注资越南的企业中，新加坡资本自2020年至2022年都是最大的外来投资国。截至2022年，新加坡资金在越南的累计投资额达到708亿美元（937亿新元），仅次于韩国。

新加坡业者为何选择越南？出海过程中，他们发掘了多少商机，又经历过哪些阵痛？本期《世界大解说》团队深入越南河内与胡志明市，探访狮城企业家在当地的发展，了解他们着眼越南的真正动因。

视频内容：

01:28 发掘越南制造 狮城企业收获新增长

发掘越南制造 狮城企业收获新增长 05:09 急求净零阻发展 高端人才待提升

急求净零阻发展 高端人才待提升 09:00 消费蓬勃 成吸引外资新动力

消费蓬勃 成吸引外资新动力 11:17 深耕越南 强化新加坡枢纽地位

不同时段入海 狮城资本会师越南

从1980年代中期开始，越南效仿中国，推出自己的“改革开放”政策，逐步接轨国际经济。时至今日，越南政局大致稳定，亲商政策推动经济发展迅速。

尽管经历冠病疫情阵痛，不过越南率先在2022年复苏，以8%的增长率瞩目亚洲，新加坡资本也加大注资力度，争取从经济硕果中获得收益。

2022年，越南率先从冠病疫情中复苏，经济增速达到8.02%。（王宇晨）

内部条件方面，年轻的劳动力是越南经济蓬勃的基石，人口预估已经破亿，当中15岁至60岁的劳动人口占比超过五成，平均薪资水平也仍相对低；另外，土地与商业租金成本相对廉宜，也是外资愿意进驻发掘回报的利好因素。

外部环境上，2017年以来中美博弈和2020年暴发的冠病大流行加剧全球供应链震荡，越南毗邻中国，凭借地缘优势保持产业及供应链深度融合，同时地处亚太，与全球其他主要市场联通，因此能够从国际政治局势中借力，扩大自身的外资竞争力。

此外，越南还与世界各国签订了约15个自由贸易协定，当外地投资者进入越南，不仅可以向越南消费者销售产品，还可以通过优惠待遇出口到许多市场。2022年，越南出口贸易总量逾7300亿美元，规模几近本国国内生产总值的两倍，其中不乏海外企业在越南建立的生产线产出。

加工制造业是外商投资的主要领域。越南计划与投资部的数据显示，2023上半年，外商投资共涉及越南经济中的18个行业领域，加工制造业以84.6亿美元的投资额位居前列，占总额的63%。

在越南发展的新加坡业者，同样以加工制造业领域为主。

高端家具制造商Falcon Incorporation执行主席刘兴发回忆，他在2002年考察越南河内地区，发觉当地制造业空缺，因此决定在此创业，投资建厂。

20多年来，他见证了越南经济从传统农业向制造业的转型，也从中挖掘利润和经验，如今在当地拥有两家工厂与1500多名员工，并向美国和欧洲市场出口家具。

近年来，越南政府加大力道推动生产电子原件和产品的高科技制造业。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员兼越南研究项目主任黎洪和博士（Dr Le Hong Hiep）接受《联合早报》采访时指出，受到中美博弈影响，越南高端制造业的投资越来越多，也确实是政府想要的。

黎洪和说，越南政府通过成立工作组，并出台一系列政策来吸引高端科技行业投资者。最终目的不只是让越南成为全球供应链的重要节点，也要帮助越南经济在全球价值链中攀升，成为世界经济不可或缺的参与者。

2018年，本地上市企业纳峰科技（Nanofilm Technologies）通过并购进入越南市场，此后逐步追加投资，开拓企业生产基地规模。目前，这家企业在中国、日本及新加坡都设有生产线。

新加坡上市企业纳峰科技在越南开设工厂，生产规模不断扩大。（严宣融）

未来，纳峰科技计划将越南发展为集团重要生产基地，以应对客户需求。纳峰科技首席执行官何福荣受访时说，随着国际局势变化，企业不少客户调整供应链布局，并希望纳峰科技在中国以外的东南亚地区设厂，可就近提供配套服务。

面对发展局限 越南制造仍有改善之处

制造业发展日新月异，逐渐朝着技术密集型迈进，成为越南经济的关键引擎。不过，海外资本在投资“越南制造”的过程中，同样遇到不少挑战。

在发展初期，如何将越南廉宜的农业人口，培养为合格的技术工人，是刘兴发曾经较为棘手的挑战。为解决难题，刘兴发从新马聘请技术人员和管理团队，让越南工人边学边做，解决了人才荒，也培养企业和雇员间的感情。

刘兴发在越南当地培养出一批技术工人，解决投资初期面临的人才挑战。（严宣融）

纳峰科技也遇到类似问题，为寻求技术人才，企业将员工派往旗下其他地区的工厂培训，最终收获一批越南生产基地的主要骨干。

尽管业务不同，两家新加坡公司的老板都发觉越南员工踏实肯干，能吃苦、爱学习，看好他们能够凭此得到长足发展。

可是，越南人才的教育水平仍有提升的空间。相较印尼、泰国及菲律宾等其他东南亚发展中国家，越南接受过高中和大专教育的人口略有不足。

黎洪和认为，越南政府应提供更多人才技术方面的培训，以避免越南劳动力像其他一些中等收入国家那样，没有充分发挥潜力，落入“未富先老”的困局。

越南人口整体受教育比重高，可接受过高中和大专教育的比例仍有待提升。（王宇晨）

越南制造业也遭遇基础设施跟不上的发展瓶颈。这些年来，基础设施建设虽然取得很大进展，但越南仍要在高速公路、机场，尤其是相当过时的铁路系统方面加大投资。

马来亚银行证券经济师李顺荣指出，能源基础设施方面，越南北部在今年早前出现了几波电力短缺和中断，影响本地与外资工厂的正常生产。针对能源问题，越南政府目前已批准了电力发展计划援助，预计在两到三年后会妥善解决这一挑战。

此外，行政体系腐败与效率不高也是另一大挑战。黎洪和说，越南腐败问题普遍且根深蒂固。虽然过去几年，越南政府发动强力的反腐运动，并卓有成效，可这一问题仍然存在，“非正式收费”仍然是在越南开展商业活动的一部分开支。因此，若政府继续加大反腐力度，将对吸引外资更加有益。

经济增长放缓 消费或成新增长引擎

随着经济腾飞，中产阶层逐步扩展，越南年轻且日趋活跃的消费市场得到发展，在越南经济中占据的地位也一再加强。

目前，越南经济依赖出口贸易，因此也易受外部经济大环境的影响。当前局势下，以美国和欧盟为代表的的全球经济增长放缓、高通胀率以及各国央行积极收紧货币政策，都造成对越南出口的需求降低。

受此干扰，越南2023年上半年的出口额实际下降了12%，也导致经济增速较2022年下半年大幅放缓，越南经济今年预计难以复制8%增长奇迹。

不过，随着越南旅游业逐渐复苏，政府也出台增值税减免等政策，希冀刺激内需。通过消费市场促进经济，或成未来重要的增长引擎。

越南旅游复苏，中产阶层持续扩大，消费市场的重要性日益提升。（严宣融）

受越南新兴消费市场吸引，不少新加坡投资者也陆续在此开拓商业版图。其中，本地服装品牌iORA在2015年进入越南，开设实体零售店。品牌首席营运官张钧宁说，iORA在越南胡志明市、河内与岘港等地前后开设六家店铺；可是由于疫情影响，不得不暂时关停部分店铺；不过随着疫情缓和，品牌计划重新增加实体店数量。

与此同时，张钧宁也发觉越南线上消费市场生机勃勃，特别在疫情期间，市场规模扩展迅速。除了iORA开始关注线上零售，还有许多其他新加坡投资者盯紧这一市场，潜心耕耘。

疫情恢复以来，本地服装品牌iORA计划在越南继续扩张线下零售店。（严宣融）

电商平台思腾控股（Synagie Corporation）五年前进入越南市场。平台首席商业官郭伟玲认为，思腾控股不只为新加坡业者在内的国际品牌在当地提供销售平台，所雇佣的越南科技与管理人才也从接触中学习，了解亚细安其他市场的特点。

由小及大，思腾控股的经验也从侧面印证，新加坡投资者作为整体，在投资越南过程中的互利共赢局面。

黎洪和提出，本地业者在越南投资，不仅促成新加坡成为外国投资流入越南的门户，也是流入其他东南亚国家的门户；同时，新加坡作为亚细安商业枢纽，也可以为越南提供高端服务，以及无法通过其他合作伙伴获得的资源，特别是作为越南获取资金和技术的门户。二者皆可帮助两国深化经济合作，为两国经济带来积极变化。