印尼干旱严重 稻农改种耗水较低玉米

（雅加达彭博电）印度尼西亚正遭遇2019年来最严重的旱季，一些稻农转而种植玉米和其他耗水量较低的农作物，亚洲地区大米短缺问题可能加剧。

印尼西爪哇省苏邦镇是全国主要大米产区之一。当地安达兰渔民和农民协会主席亚迪称，为了应付眼前严重的旱情，当地农民已经不种植大米等谷物，转而种植卷心菜、辣椒和西瓜等作物。

印尼农业部估计，今年该国750万公顷的稻田中，有超过20万公顷可能无法收获大米。与此同时，由于动物饲料需求增加，当地玉米价格节节上涨，种植玉米对农民更具吸引力。

大米是耗水量高的作物，月降雨量须有200毫米，才能焕发旺盛的生命力；相比之下，玉米只需约85毫米的月降雨量，就能发芽出苗生长。印尼气象机构称，今年下半年一些地区的降雨强度将大为减弱，每月降雨量仅为约20毫米，部分原因是厄尔尼诺现象。

亚洲大米短缺问题可能加剧

印尼农民改种其他农作物意味着亚洲大米短缺问题可能加剧，大米是亚洲数十亿人的主食，意即有广大的人口会遭受影响。印度7月20日宣布禁止部分大米出口之后，亚洲的大米价格已飙升至三年多来的最高点。来源地的米粮要价提高，印尼等国的进口成本闻声上涨。

印尼的目标是实现大米自给自足，稻田产量显著下降会危及这一目标。今年，印尼允许国家食品采购机构（Bulog）进口200万吨大米，而去年的进口量仅为50万吨。

然而，印尼政府上一周说，有信心能实现稻米产量目标，并保持充足的储备。国家食品采购机构已经储备74万吨大米，并将从农民手中额外购买大米，到年底时把库存增加到120万吨。此外，国家食品采购机构也将从泰国和越南进口110万吨大米。