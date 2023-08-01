伊党指巫统得势即背叛

（芙蓉综合讯）伊斯兰党署理主席端依布拉欣嘲讽巫统过去结盟的记录不良。他说，巫统一旦结盟获得更多权力，就会背信弃义抛弃盟友，例如巫统2020年喜来登事件后原本靠拢国民联盟主席慕尤丁，但17个月后就撤销对慕尤丁的支持而导致政府垮台。

端依布拉欣星期一（7月31日）晚间在森美兰良冷（Lenggeng）的政治讲座指出，除了撤回对慕尤丁的支持，巫统也曾撤回对时任霹雳州务大臣阿末法依沙的支持，而导致当时的州政府倒台。

端依布拉欣说：“当巫统强大时，它将背弃朋友。在霹雳州，他们撤回对阿末法依沙的支持，再把大臣职位交给巫统成员。在中央，他们撤回对慕尤丁的支持，我们曾同在内阁一起面对困境，但当情况对巫统有利时，他们共有15人撤回对慕尤丁的支持。”

慕尤丁也是国盟及土著团结党主席，他在2020年2月底“喜来登事件”中带领土团党背弃希望联盟，导致当时希盟政府倒台。他接着同年3月宣誓就任马国首相，直到2021年8月15名巫统国会议员撤回对他的支持而黯然下台。

当时撤回支持的都是巫统当权派议员，他们不满慕尤丁借着安排官职在巫统党内形成“官职派”，并试图分化及控制巫统。

喜来登事件后，来自土团党的时任霹雳州务大臣阿末法依沙背弃希盟，转而与国盟及巫统合组州政府并继续担任大臣。

不过，到了2020年12月，巫统联合希盟对阿末法依沙发动不信任动议。当时霹雳州议会59名议员中的48人投了不信任票，阿末法依沙只好立即辞职。来自巫统的反对党领袖沙拉尼随即担任大臣。