印尼戈尔卡党与国家使命党 支持防长普拉博沃竞选总统

（雅加达综合讯）印度尼西亚国防部长普拉博沃再获两大政党的支持，这意味着他已得到议会九个政党中近一半的支持，大大提高了他在2024年总统选举的胜算。

印尼国会第二大党戈尔卡（Golkar）和拥有大批回教徒支持的国家使命党（PAN），星期天（8月13日）宣布支持普拉博沃竞选总统。加上普拉博沃领导的大印尼运动党（Gerindra），以及盟党民族复兴党（PKB），如今议会有多达46％的议员支持普拉博沃成为下一任总统。

另两名总统候选人，即总统佐科所属的执政党斗争派民主党（PDI-P）推举的总统候选人、中爪哇省长甘查尔，以及雅加达首都特区前首长阿尼斯，目前分别只得到议会26％和28％的支持。

《雅加达环球报》报道，戈尔卡党党魁、印尼经济部长艾尔朗加星期天和大印尼运动党带头组成的政治联盟“大印尼复兴联盟”（KKIR）的其他三个政党党魁宣布合作，一起支持普拉博沃竞选总统。

艾尔朗加指出，普拉博沃在成立大印尼运动党前是戈尔卡党成员，双方有割不断的情缘。“普拉博沃至今仍保持着与戈尔卡党一样的平等主义观点，与戈尔卡党走在相同的路上。”

他还说，印尼若要克服中等收入陷阱，普拉博沃是最合适的国家领导人，而只有在正确的领导下，印尼才能实现人均收入1万美元（约1万3500新元）的目标。

PAN党魁：坚定支持普拉博沃竞选总统

这是71岁的普拉博沃第三次竞选总统。在2014年和2019年总统选举中支持普拉博沃的国家使命党，去年8月首次公布潜在总统候选人名单时，却没有把普拉博沃列入名单。不过，党魁朱基菲利星期天强调，国家使命党会坚定支持普拉博沃竞选总统。

普拉博沃在感谢戈尔卡党和国家使命党的支持时说：“我们是佐科政府的一部分，因此我们须敢于承认，我们取得的成功成就了现在的印尼，为公正和繁荣的印尼奠定了基础。”

尽管获得多党支持，但普拉博沃仍面对一大难题，那就是搭档人选。戈尔卡党和民族复兴党都倾向提名各自的代表，国家使命党也有自己的属意人选，令普拉博沃左右为难；稍有不慎或处理不好，都会得罪这些政党和支持者，可能导致普拉博沃流失支持票。