马国推出新工业大蓝图 带动工业升级提高工资

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府把握全球供应链转移的历史机遇，推出2030年新工业大蓝图，圈定航空航天、化学和石化、制药、数码经济，以及电子与电器等五个关键领域，未来七年投资950亿令吉（约275.6亿新元），带动国家工业转型升级和提高人民工资水平。

借力国际局势 把握全球供应链转移机遇

马国首相兼财政部长安华星期五（9月1日）在推介礼上致词时说，在全球地缘政治变化，供应链转移到东南亚之际，政府推出2030年新工业大蓝图（New Industrial Master Plan 2030，简称NIMP2030）是十分及时的政策，可提高国家竞争力及增强韧性。

他指出，马国在地理上处于有利位置，可善用目前的国际局势加强自身的竞争力。例如在地缘政治上，美国和欧洲企业如今很关注东南亚，而马国作为中立方，可从中美贸易战中获益。

激励制造业生态 促工业腾飞

安华说，NIMP2030将使马国的制造业增值增长6.5%，至2030年的5875亿令吉；就业方面可增长2.3%，相等于创造了330万个就业机会。“最重要的是，届时制造业的薪金中位数将从目前的1976令吉，大幅增至4510令吉。”

安华说：“这是具有明确使命的横向政策，不仅可激励整个制造业生态，也能激励整个国家推动工业转型，实现马来西亚愿景。”

投资、贸易及工业部长扎夫鲁在推介礼上指出，制造业仍是马国经济的基石，占国内生产总值（GDP）的23.6%，是国家经济第二大贡献者。因此，NIMP2030放眼塑造强大而有韧性的制造业，为工业腾飞铺路。

马国已长时间陷入中等收入陷阱，经济发展和工资增长缓慢乏力。马国投资、贸易及工业部今年2月决定修订NIMP2030，以拟定一套全面的战略和行动计划，催化未来的工业发展，帮助国家发展高科技工业和晋升为高收入国。

约10%所需投资由政府拨款

NIMP2030所需的总投资额达950亿令吉，主要来自私人领域、私募股权、资本和金融市场，约10%会由政府拨款，以鼓励和带动私人投资。政府将通过NIMP2030工业发展基金和NIMP2030策略联合投资基金拨出资金。

扎夫鲁说，有约一半的政府拨款已经到位，剩余的约一半将在2024年财政预算案中公布详情。