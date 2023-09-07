澳洲发布东南亚经济战略 加强经贸减少依赖中国

国际贸易和地缘政治前景不明且中国经济放缓之际，澳大利亚总理阿尔巴尼斯发布《至2040年的澳洲东南亚经济战略》（简称“战略”），全力加强与东南亚的经贸与投资，同时减少对中国市场的依赖。

分析人士认为，东南亚国家将在这一战略下受益，他们因而会欢迎。不过，澳洲准备为这一长期战略投入的资金不到1亿澳元（约8700万新元），由于资金投入不足，该战略成效可能有限。

阿尔巴尼斯星期三（9月6日）在雅加达的亚细安—印太论坛（AIPF）上演说时，宣布这份推动澳洲贸易投资北上东南亚的蓝图。

澳洲这份追求经贸关系多元化的战略由澳洲政府东南亚问题特使摩尔撰写。据预测，从现在到2040年，东南亚一体的年均经济增长率将达4%。

东南亚是澳洲第二大双向贸易伙伴，仅排在中国之后，在美国和印度之前。东南亚经济近年来蓬勃发展，但印度尼西亚等国与澳洲的贸易却停滞不前。这份战略提出75项建议，主张通过提高认识、消除障碍、建设能力和深化投资，以提高澳洲在东南亚的经济参与度。

学者：澳洲扩大经贸合作范围 但战略经费稍嫌不足

尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS）资深研究员佘丽莲接受《联合早报》访问时说，这份战略显示澳洲准备长期与亚细安国家加强经贸联系。“本区域一些国家希望降低经贸风险，因此非常欢迎澳洲的做法。”

佘丽莲也是ISEAS的亚细安研究中心协调员。她说，目前地缘政治紧张，各国都想方设法避免过度依赖单一经贸伙伴国。

她认为，这份战略将与亚细安—澳洲—新西兰自由贸易协定相辅相成。“明年就是亚细安与澳洲建交50周年，这份战略是双边关系的新篇章。”

澳洲塔斯马尼亚大学亚洲研究院院长詹运豪告诉《联合早报》，这份战略雄心勃勃，但澳洲政府准备的资金只有9450万澳元。“这份战略希望达到5000亿澳元的经济产值，因此这样的资金太少了。”

詹运豪指出，这份战略与美国、英国和澳洲2021年9月建立的“三边安全伙伴关系”（AUKUS）的方向是一致的，就是抗衡中国在南中国海与东南亚地区扩大的影响力。

“这份战略也认识到东南亚经济，尤其印尼经济本世纪将迅猛发展，澳洲政府因此认为必须提前布局。”