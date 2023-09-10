美越关系提升至全面战略伙伴

（河内／华盛顿综合电）美国总统拜登星期天抵达越南展开两天访问，两国领导人同意提升双边关系至全面战略伙伴关系，这与越中及越俄关系同级；同时，美越也将签定从半导体到稀土等领域的一系列合作协议。

最高级别对外关系

全面战略伙伴关系是越南对外关系的最高级别，越南此前只和中国、俄罗斯、印度和韩国建立全面战略伙伴关系。

越南共产党中央总书记阮富仲星期天（9月10日）在首都河内会见到访的拜登时说，越南与美国的关系已提升至最高级别，正式从全面伙伴关系升级为 “全面战略伙伴关系”。

拜登此行被认为是要通过加深与越南的合作，阻遏中国在本区域扩大影响力。

不过，他在河内的记者会上坚称他不想“遏制”中国，但他指责中国政府“开始改变国际关系中的一些游戏规则”。

拜登也提到在二十国集团（G20）峰会上会见了中国总理李强，“我们讨论了稳定的问题……这完全不是对抗的”。

拜登形容越南是朋友、可靠的伙伴及负责任的国家。他指出，美国正与越南加深在新兴技术、关键供应链和半导体方面的合作，以及加强两国在气候及人权方面的伙伴关系。

他说：“我们有庞大的机会。在这个非常关键的时刻，越南和美国是重要的合作伙伴。我这么说不是出于礼貌，而是由衷这么认为。”

越南按照对国家元首的最高规格，在主席府为拜登举行举行欢迎仪式，仪式由越共总书记阮富仲主持。拜登乘坐总统专车抵达越南主席府时，越南小孩持两国国旗列队欢迎。（法新社）

拜登是应阮富仲的邀请访越，也是他上台后首次出访越南，而提升美越关系至全面战略伙伴关系是此行的主要目标。

或可助越南摆脱对俄军备依赖

对越南而言，与美国的关系升级意义重大。尽管越南会小心避免被认为在中美之间偏袒任何一方，但它和美国一样，对中国在有争议的南中国海日益强硬的态度感到担忧。

除了中美，越南显然也在美俄之间求取平衡。《纽约时报》援引越南财政部文件报道，在美越寻求提升关系之际，越南暗中与俄罗斯商讨，计划通过在西伯利亚的俄越石油合资企业，来采购俄罗斯军备。

越南扩大武器来源是拜登这次访问的目的之一。美国副国家安全顾问费纳星期天在与拜登赴越南的飞机上指出，安全领域也属于美越全面战略伙伴关系的合作层面。他说，两国现阶段没有武器交易的宣布，但美国及其合作伙伴可以帮助越南摆脱对俄军备的依赖。

料宣布半导体和稀土领域新合作

近年来，全球供应链问题冲击世界经济，美国希望减少对中国的依赖，因此不断加深和越南的贸易关系。费纳透露，拜登此行预计会宣布与越南在半导体和稀土领域开展新的合作。

路透社报道，这行随拜登出访的还有商业代表团，包括英特尔、格芯（GlobalFoundries）、谷歌等半导体和数码科技企业的代表，他们星期一（11日）会在河内会见越南科技企业高管和美国国务卿布林肯。早前有报道说，拜登要协助越南加强科技业能力，提升越南作为美国“友岸外报”的目的地。

越南外交部副部长何金玉在拜登到访前接受当地媒体访问时提到，美越关系正常化近30年来，两国贸易发展迅速，双边贸易额从1995年的4.5亿美元（约6.1亿新元），增至去年的1230亿美元（约1678亿新元）。越南已成为美国第七大贸易伙伴，也是美国在亚细安的第一大贸易伙伴。