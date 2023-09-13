印尼六省林火烟霾严重 呼吸道病例激增

（雅加达综合电）印度尼西亚苏门答腊和加里曼丹六个省份被林火造成的烟霾笼罩，这导致呼吸道疾病如喉咙痛、呼吸困难的患者显著增多。

印尼林火问题上个月变得更为严重，国家减灾署发言人阿卜杜勒对《海峡时报》说，当局出动巡逻队到泥炭地面积广的丛林，也采用空投水弹和播云造雨的方式，尝试扑灭林火。

受烟霾严重影响的六省包括占碑、廖内、南苏门答腊、西加里曼丹、中加里曼丹和南加里曼丹。这六省曾因长期干旱，于2015年和2019年出现大范围林火，烟霾还飘到邻国新加坡和马来西亚。

南苏门答腊首府巨港胸腔科医生迪尼说：“自林火和烟霾加剧以来，呼吸道疾病患者增加了20%左右。空气质量非常不健康。”患者大多出现轻度和中度症状，少数病况严重者须入院治疗。南苏门答腊卫生署通报，上月呼吸道病例比前一个月多了4000起；南加里曼丹近19万人呼吸道出现问题；中加里曼丹省府帕朗卡拉亚规定学生必须戴口罩。

雅加达多日位列全球十大污染最严重城市

法新社报道，首都雅加达长期受空气污染困扰，而今年的污染情况尤为严重。为了缓解空气污染，当局近日对13家污染空气的工业企业实施行政处罚、下令部分公务员居家办公、对车辆进行尾气排放检测并试图播云造雨。雅加达上周举行亚细安峰会之前，甚至下令附近一座燃煤发电厂减产，以降低细颗粒物PM2.5的排放。

根据瑞士空气质量监测机构IQAir的数据，雅加达上个月多日位列全球十大污染最严重城市。眼见整座城市笼罩在雾霾中，35岁市民阿瑟普外出时总是戴着口罩，并勤于锻炼增强抵抗力，然而他还是出现呼吸困难，必须入院治疗。他说：“我感觉很无助，因为无论我多努力保持积极心态、正常生活，我的身体依然无法对抗污染。”

一家专治呼吸道疾病的医院院长说，今年3月至7月呼吸道感染和肺炎病例同比增加了两三成。

空气污染可由多种因素造成，但专家认为燃煤发电是印尼空气质量不佳的关键原因。能源与清洁空气研究中心的数据模型显示，燃煤发电排放的污染物去年导致印尼1万零500人死亡，医疗成本高达74亿美元（约100亿新元）。

佐科坚称空气污染情况应有所缓解

印尼政府承诺从2023年起停止批准兴建新的燃煤电厂，并争取在2050年实现碳中和。然而减排工作进度缓慢，雅加达市民和环保人士控告佐科政府和高层官员未能保护他们免受空气污染伤害，2021年政府败诉，提出上诉后依然无法推翻原判，随后政府又上诉到最高法院。

面对越来越响亮的批评声音，佐科坚称随着雅加达轻轨上月开通运营，空气污染情况应有所缓解。印尼明年迁都，估计也将有助于改善雅加达的空气质量。

佐科成立了一个特别工作组负责应对空气污染问题，但领导这个小组的海洋事务与投资统筹部长卢胡特据称是一家煤矿企业的股东。当发达国家批评印尼过于依赖燃煤发电时，卢胡特予以反击，指责这些国家虚伪。

印尼污染物排放或在2030年增加70%

能源与清洁空气研究中心称，印尼的减排承诺存在漏洞，这意味着印尼可继续兴建已进入筹划阶段或为工厂供电的新燃煤电厂，而这可能导致印尼的污染物排放在2030年进一步增加70%。

雅加达市民阿瑟普说，明年2月总统选举，哪个候选人能提出对抗空气污染的计划，他就把票投给对方。他说：“这是个系统性问题。我不希望沦落到有一天我们必须花钱购买新鲜空气。”