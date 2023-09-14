环保组织指控世行 间接支持印尼燃煤发电厂

（新加坡／雅加达路透电）环保组织向世界银行提交正式申诉书，指控世界银行为印度尼西亚两家燃煤发电厂提供资金支持，违反了停止支持化石燃料的承诺。

一个由绿色团体组成的联盟星期四（9月14日）称，世界银行属下的国际金融公司（IFC）通过在印尼韩亚银行的股权投资，间接支持了苏纳拉雅（Suralaya）燃煤发电厂，因为印尼韩亚银行是这个发电厂的投资者之一。

苏纳拉雅电厂是东南亚最大的燃煤电厂，目前有八个机组在运行。环保组织联盟在申诉书中说，苏纳拉雅电厂计划再建两座机组，这将向大气排放2亿5000万吨二氧化碳。

国际金融公司2020年承诺停止煤炭投资，但只要金融机构承诺逐步停止投资煤电，国际金融公司仍会继续持有这些金融机构的股份。

电厂排放污染物 是导致有毒烟霾祸首之一

总部设在芬兰的能源与清洁空气研究中心日前指出，苏纳拉雅电厂严重影响区域空气质量，每年引起医疗开支逾10亿美元（约13亿6000万新元）。这个电厂排放的污染物也是导致首都雅加达出现有毒烟霾的祸首之一。根据瑞士空气质量技术公司IQAir的数据，雅加达上月是全球污染最严重的城市。

苏纳拉雅电厂新机组的发展商说，部分新机组除了燃煤，也将通过燃烧氨（ammonia）这种减排方式来发电。

根据智库“全球能源监测”的资料，去年共有11国启用新的燃煤发电厂，印尼是其中之一。印尼的燃煤发电产能去年达到40.6千兆瓦（gigawatt），排在中国和印度之后，比2015年多了60%，另有潜在产能18.8千兆瓦在兴建中。

印尼去年11月签署了价值200亿美元的“公正能源转型伙伴关系”协议，这份协议旨在协助印尼减少对化石燃料发电的依赖，同时也要求印尼停止批准兴建新的燃煤发电厂，不过供电给工业设施的燃煤发电厂除外。