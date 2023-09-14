民调：马国逾六成民众自认遭歧视

（吉隆坡综合讯）马来西亚一项民调显示，超过六成马国民众自认过去一年内遭遇某种形式的歧视，其中有四成印度族认为自己因宗教信仰而受歧视，是所有宗教信徒当中比率最高的。

据“透视大马”报道，这项由非政府组织“马国多元建筑师”（Architects of Diversity Malaysia）进行的民调结果显示，过去12个月，马国64%民众自认曾经历某种形式的歧视。

调查显示，信奉印度教的印度族有四成认为自己因宗教信仰而遭歧视，其次是26%的基督徒、22%的佛教徒，以及20%的回教徒。

38%受访者认为自己因社会经济地位而遭歧视，其次是年龄歧视（33%）和种族歧视（32%）。

调查：印度族受访者坦言更容易遭严重歧视

调查也显示，32%的歧视来自社交媒体，30%是求职时遇到，29%是职场歧视。据调查，51%印度族受访者说，他们求职时比其他族群更容易遭遇较严重的歧视。“在租房子时，有35%印度族表明曾遭受歧视。在与警方打交道时，有21%印度族面临这个问题。”

这份民意调查于8月4日至23日进行，调查对象为18岁及以上的成年人。在排除无效人口统计数据和非马国公民的回复后，调查单位将3241份回复中的3238份视为有效样本。