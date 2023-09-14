联合国人权专家吁美国加入欧盟行列 加大制裁缅军政府

（华盛顿／仰光综合电）联合国缅甸人权问题专家安德鲁斯呼吁美国加入欧洲联盟的行列，进一步加强对缅甸军政府的制裁，将缅军主要收入来源——国营的石油和天然气企业纳入制裁范围。

安德鲁斯星期三（9月13日）在美国国会兰托斯人权委员会听证会上，赞扬华盛顿今年6月对缅甸外贸银行和缅甸投资与商业银行实施的制裁，但他认为还须做更多的努力，对缅甸实施更多制裁。

实施制裁阻断资金 削弱缅军施暴能力

安德鲁斯是联合国缅甸人权状况特别报告员及美国国会前众议员。他呼吁美国立即对缅甸国企缅甸石油和天然气公司实施制裁。他说：“如果能阻断资金，就能削弱他们（缅军）继续施暴的能力。”

欧盟2022年2月宣布对缅甸实施新一轮制裁时，把缅甸石油和天然气公司列入制裁名单。这家公司是缅甸所有离岸天然气项目的合资伙伴，是缅军政府主要的收入和外汇来源之一。

缅军政府与俄签署备忘录 为选举活动展开合作

另一方面，缅军政府和俄罗斯早前签订协议，为选举活动展开合作。俄罗斯明年将举行总统选举，预计总统普京可继续掌权至少到2030年。缅军政府则可能在2025年举行大选。

根据缅甸官方媒体《缅甸环球新光报》报道，由军政府人员组成的选举委员会星期三访问俄罗斯时，与俄罗斯签署了“选举活动合作谅解备忘录”。

访问期间，缅军政府代表还探讨了俄罗斯的选举方法、举行选举的条件、竞选程序等，俄罗斯则邀请缅军政府在明年总统选举时，派观察团访俄。

俄罗斯是缅军政府的亲密盟友，给予缅军政府外交支持，也提供武器协助缅军武力镇压反政变武装组织及抗议人士。