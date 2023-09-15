大小工程施工与缺车位 新山交通拥堵日益严重

与新加坡一水之隔的柔佛新山因为各类大大小小的工程同时进行，加上停车位不足造成违规停车，导致交通堵塞问题日趋严重。柔佛州政府已经决定成立专案小组研究及解决这个棘手的问题。

新山市区交通的几个瓶颈，包括通往新柔长堤的新山关卡附近道路、新柔地铁（RTS）正在施工的敦拉萨路、与敦拉萨路平行的黄亚福街。

新山市区的车龙往往也扩散至进出市区的士姑来大道与地不佬大道。另一条干道巴西古当大道则因为道路提升工程而导致交通堵塞。

柔佛导游员协会主席梁伟光说，拥堵最严重的地区是新山市中心的中央商业区，尤其是正在进行新柔地铁工程的路段。“这类工程进行时往往必须占用周边车道，加剧了堵车情况，尤其是公共假日。”

他指出，当市区主要道路塞车后，民众往往会绕行其他替代道路，结果导致塞车情况从中央商业区扩散至周边道路。

他认为，停车位不足也是导致塞车的原因之一。“新山人口与车辆近年来迅猛增长，停车位却没有相应增加。我认为增加停车位是新山市政局的当务之急。”

黄亚福街是新山市中心主要道路，也是塞车情况最严重的道路之一。（苏俊翔摄）

柔南流动小商公会会长姚文春受访时说，新山一些路段塞车是因为各类提升工程，加上冠病疫情之后民众纷纷外出消费所致，“因此塞车可说是正常情况”。

他说，受塞车情况影响比较大的商家都位于新山市中心和老城区一带，外围地区一般影响不大。

位于新山老城区陈旭年街的协裕面包西菓厂东主林明镜告诉《联合早报》，除了新柔地铁等大型建设项目，新山市区也不时进行挖深水沟等中小型工程。“当局施工时都会占用车道甚至封路，这不但影响交通，也导致停车位减少。”

他说，协裕的顾客约六七成来自新加坡。“这些新加坡顾客有些搭巴士到新山关卡，然后从城中坊一路走过来。一些比较熟悉新山道路的新加坡车主，则将车子停放在附近的停车场。”

他透露，许多新山民众因为市中心塞车情况太严重而减少光顾。

针对这些问题，负责公共工程、交通及基本设施事务的行政议员（州内阁部长）法兹里告诉《星报》，新柔地铁和金马士至新山双轨火车工程等大型工程，是导致新山市区严重塞车的主要原因。

他透露，在约两星期前的行政议会会议上，柔佛州务大臣翁哈菲兹提议组建一个专案小组，研究与解决新山交通堵塞问题。“我们之前有专案小组处理新柔长堤与马新第二通道的拥堵问题。如今将再组建另一个专案小组处理新山的交通问题。”