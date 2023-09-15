印度征出口税导致国际交易瘫痪 越泰大米出口高价回落

（雅加达/马尼拉综合电）印度对蒸谷米征收出口税的举措打击了该国本周的大米交易，与此同时越南和泰国的大米出口价从早前的高位回落。菲律宾则尝试开辟大米来源，正研究向南美的阿根廷买米。

印度8月25日进一步宣布，对蒸谷米（又称半熟米）征收20%出口税，此举刺激全球大米价格飙升。印度5%碎蒸谷米价格在8月31日创下每公吨520至540美元（约708至735新元）的纪录后，目前报价仍维持在每公吨525至535美元。印度早前已落实系列措施，自7月20日开始限制大部分谷物出口。

印度出口商直言，国际大米交易已处于“瘫痪状态”，买家不愿在当前的参考价位上出手采购。预计等蒸谷米出口关税措施于10月15日停止后，大米交易才可能恢复活跃。

泰国越南米价本周略有下跌

本周，此前一度高涨的泰国和越南米价出现小幅度下降。

泰国5%碎米出口价从上周的每公吨620美元，降到本周的613至615美元。贸易商指出，鉴于泰铢走软，米价回落一些。不过，米价虽然下滑，却仍然处于高位，泰国农民正在考虑增加大米产量。泰国米商目前只按先前商定的价格，向伊拉克、菲律宾和马来西亚的大米进口商交货。

越南5%碎米价格从上周的每公吨630至640美元，回落到本周的620至630美元。

数据显示，胡志明市港口9月1日至16日的大米装货量为17万2750吨，主要运往印度尼西亚、马来西亚和菲律宾。

越南米商说，对当前大米价位，菲律宾买家按兵不动，但供应紧张以及非洲和印尼需求增加，应该会阻止越南米价往下滑。

印尼今年大量进口大米以补充库存

印尼是人口大国，为保障国民的主食需求，政府今年以来大量进口大米来补充库存。

根据印尼统计局星期五（9月15日）公布的数据，印尼今年前八个月进口159万公吨大米，约等于去年同期的六倍。其中，超半数大米进口自泰国，达80万2000公吨；其次是越南的67万4000公吨；从印度和巴基斯坦分别进口6万6000公吨和4万5000公吨。

总统佐科说，全球大米价格正在上涨，印尼希望增加战略大米储备，但即使依靠进口也仍面临困难。

印尼政府此前指定国家粮食采购公司（Bulog）今年进口230万公吨大米。Bulog高管本周早些时候说，目前还有逾45万公吨的合同尚未签订。

菲律宾开始考虑向阿根廷买米

面对高涨的米价，今年主要从泰国和越南进口大米的菲律宾开始考虑向阿根廷买米。

菲律宾是全球第二大大米进口国。据美国农业部的报告预测，菲律宾即将取代中国，成为世界第一大大米进口国。菲律宾2023至2024销售年度的大米进口量将达到380万公吨。

菲律宾农民协会指责小马可斯政府未能有效推广水稻种植并加强稻米生产，导致菲律宾明明有地产米却得依赖进口。前农业部长皮诺尔也呼吁提高国内大米产量，并强调政府在米价问题上必须起到监督管控作用。