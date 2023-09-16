国盟有意邀睦达入盟 睦达：未考虑加入

（吉隆坡综合讯）马来西亚民主联合阵线（MUDA，简称睦达）撤回对团结政府的支持后，国民联盟署理主席刘华才公开邀请睦达加盟。不过，睦达表明未考虑加入，并重申要成为政坛第三势力。

也是民政党主席的刘华才星期六（9月16日）出席活动时透露，他将在这个月举行的国盟主席理事会上提呈动议，邀请睦达成为国盟成员党。

刘华才说，睦达主席赛沙迪日前因不满总检察署暂停起诉副首相及巫统主席阿末扎希，而选择退出团结政府，这显示睦达的反贪理念与国盟相同。“民政党欢迎睦达加入国盟，或成为国盟的友好政党。”

但刘华才强调，睦达若要加入国盟必须经过正式的程序，并须获得国盟所有成员党的同意。

对此，睦达秘书阿米尔同天发文告说，睦达中委会不曾讨论加入国盟的事宜，也不曾以任何形式申请加入国盟。

睦达：目标是巩固马国政坛第三势力

阿米尔指出，睦达的目标是巩固马国政坛第三势力。睦达除了扮演监督政府的角色，也将对抗为了政治利益而挑起种族和宗教课题的行为。

吉隆坡高庭9月4日批准总检察署的申请，判阿末扎希在健康思维基金会弊案中无事省释，事件引发极大的争议。

为了表达对此案的不满，也是柔佛麻坡区国会议员的赛沙迪9月10日撤回对团结政府的支持，并宣布睦达成为国会第三势力。