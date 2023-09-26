泰国推筛选机制保护难民 维权组织忧被滥用反成迫害

（曼谷法新电）泰国政府将推行难民筛选机制，希望为当地成千上万的寻求庇护者提供一定保护，但难民和维权人士担心这个机制会被滥用，甚至可能导致一些难民被驱逐遣返原籍国。

泰国并非联合国1951年《关于难民地位公约》的缔约国，也没有一套难民法或行之有效的庇护程序，因此泰国政府一直以来没有将难民或寻求庇护者同非法移民区分开来。

泰国移民局9月推行难民筛选机制，允许以警方为首的委员会甄别寻求庇护者和非法移民。

泰国当局初步将筛查5000名居留在城市的难民和寻求庇护者，获得“受保护人”身份的申请人，将可获得临时居留许可，以及医疗保健和受教育的机会，但不能在泰国工作。

许多难民、寻求庇护者和维权人士对新机制持保留态度。

越南苗族牧师宋瑞和12年前受越南政府压迫，逃到泰国寻找新生活，他不打算申请加入筛选过程。

他说：“我们很怕被警方逮捕，被送入监牢和被遣返越南。我们每天24小时无时无刻不在担心发生这样的事。如果我们申请，就会有风险……他们有权将我们遣返越南。”

维权组织：不利特殊群体如中国维族 缅甸罗兴亚及朝鲜人

提供法律援助的庇护通路组织（Asylum Access）泰国分部执行理事长奈亚那认为，这个机制虽然“朝好的方向迈出了一步”，但可能会变成“筛选出局者，而不是筛选入选者的程序”。

人权观察组织亚洲区副主任罗伯逊担心，这个程序会被当局以国家安全为由而滥用。“政府可以说‘基于国家安全理由我们不能挑选某人为难民，我们无须告诉你理由’。”

罗伯逊担心，这可能导致一些特殊群体如来自中国的维吾尔族人、来自缅甸的罗兴亚人，以及朝鲜人受影响。

可能变成价高者得 贪污温床

罗伯逊还指出，由于筛选委员会由警方领导，新机制很可能“被滥用”为贪污温床，“这就好比让狐狸管理鸡舍”。

泰国移民局还在研究新机制的细节，包括申请人是否会被移民局拘留。

罗伯逊说：“这最终可能会成为某种价高者得的游戏。一旦机制启动，人们只要有钱就可以轻易获得受保护人的身份。”

由于筛选过程将包括犯罪背景调查，因此维权组织Fortify Rights负责人蓬沙通担心，这可能使那些被缅甸军政府栽赃罪名的缅甸反政变人士陷入困境。

他也说，泰国过去曾遣返寻求庇护者，例如2015年遣返109名维吾尔人回中国，让难民和维权组织对泰国当局缺乏信任。

泰当局保证尊重隐私和保密

泰国国际组织部强调，“尊重隐私和保密”是这个机制的核心原则，当局不会同外国政府分享申请者的信息，也不会遣返那些筛选失败的申请者。