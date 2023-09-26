印尼拟禁在社媒做买卖 保护实体微中小企业

印度尼西亚政府将采取措施限制社交媒体平台的商务功能，只许业者通过社媒平台打广告，而不能进行电子商务交易。此举将打击社媒平台TikTok在印尼发展电子商务的策略。

印尼总统佐科星期一（9月25日）就国内电子商务相关课题召开内阁会议。他会后说，当局已就电子商务中的社媒用途做出决定，并会发布相关条例。

微中小企业占国内生产总值61％ 社交商务低价竞争成威胁

根据《雅加达邮报》取得的修改条例草案，印尼政府将禁止社交商务（social commerce）供应商让用户利用社媒平台的电子系统进行交易。这个政策将为6420万个面对电商挤压的微型和中小企业提供保护，它们占印尼国内生产总值的61％。

印尼现有的商贸管制条例并不涵盖直接在社媒平台上进行的交易。然而，社交商务中“掠夺性定价”，即过分压低产品价格以铲除竞争的现象，对实体营业的微型和中小企业构成威胁，促使政府官员纷纷呼吁把社媒和电子商务切割。

拥1.25亿用户 是TikTok第二大市场

目前，TikTok是唯一允许用户直接在平台进行交易的社媒。印尼是TikTok的第二大市场，公司在东南亚的3亿2500万名活跃的应用用户中，有1亿2500万名在印尼。公司看准印尼的庞大商机，因此把印尼锁定为引进TikTok Shop的第一个市场。

TikTok总裁周受资6月在雅加达承诺，公司未来几年将对东南亚的中小企业投资数十亿美元。

印尼贸易部长祖尔基弗里在星期一的内阁会议后说，出台新条例意在确保社媒和社交商务保持各自的鲜明特色，从而避免任何一方全面控制运营规则，以保障个人资料，避免个人资料被商业滥用。“社交商务应该只作为促进商品和服务的工具，不应该可以直接付款交易。”

印尼投资部长巴赫里尔也说，TikTok的经营执照主要适用于社媒运作，而不是进行交易。他警告，TikTok如果不遵守条例，就会被禁止在印尼营运。

TikTok吁当局考虑600多万卖家和700万创作者生计

TikTok印尼发言人在一份声明中说：“我们尊重当地法律和条例，我们也同时希望条例考虑到TikTok Shop上600多万个卖家和近700万名关联创作者的生计。”

智库与咨询公司Solaris Strategies国际事务高级分析师穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）受访时说，印尼政府此举虽然突兀，但考虑到再过不到半年就要举行大选，这是必要之举。“现任政府希望通过保护中小企业，在政治上加分和提高公信力，以便在2024年初的选举前处于有利位置。”

不过穆斯塔法认为，有关的限制措施会是短暂的，假以时日，印尼将接受社交商务支付平台。