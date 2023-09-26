印尼为何拿TikTok开刀？

TikTok Shop是什么？

这是社交媒体平台TikTok附带的功能之一，可让商家直播带货，在页面罗列货品、价格和购买链接。用户可以直接通过应用的商品视频或介绍进入商家页面，了解商品详情，直接下单。交易细节如付款和确认订单，都可在TikTok Shop完成。

TikTok于2021年率先在印尼引进TikTok Shop，目前有TikTok Shop的国家包括新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、英国和美国。

印尼政府将推出哪些新条例？

新条例包括电子商务平台和社交商务业者不准生产产品，社交商务平台也不准进行付款交易。

在网上购买进口产品，交易额须至少100美元（约137新元）。这是为了避免便宜的外国产品大量流入，以保护印尼的微型和中小企业。

当局也规定企业必须遵守有关执照、品质标准、受限制产品、税务条例等法规。进口食品须获得清真认证，进口化妆品须获得药物与食品监管局认证，进口电子产品须符合国家标准。

为何限制TikTok Shop？

这是因为社交商务中的“掠夺性定价”现象，对印尼实体营业的微型和中小企业构成威胁。当地目前未有关于在社交媒体平台上进行交易的相关管制条例。

虽然新条例面向所有社媒平台，印尼政府也没有特别点名任何公司，但TikTok作为占据一定市场份额、且是唯一允许用户直接在平台进行交易的社媒，首当其冲。