马印油棕翻种滞缓 或推高棕油价格

（吉隆坡／雅加达彭博电）油棕树老化，加上翻种滞缓，马来西亚和印度尼西亚棕油生产青黄不接的现象引发产量下降的潜在危机，并可能推高棕油价格。

位于德国汉堡的市场研究公司“油世界”上个月警告，由于翻种缓慢，棕油平均产量将“以惊人速度下降”。全球棕油年产量增长，预计会从2010年至2020年的平均290万公吨，下降到2020年至2030年的180万公吨，甚至更少。

厄尔尼诺现象还会使情况雪上加霜。“油世界”指出，截至明年9月的棕油年产量增长可能会是四年里的最低增长。

经济师指出，一方面种植成本上涨，另一方面因为没有翻种，致使棕油产量下降，这些因素将导致棕油生产相比其他植物油失去竞争力。

马印棕油产量占全球85％ 推动翻种工程或须数十亿元

马来西亚和印尼的棕油产量共占全球85％。当地政府可能得斥资数十亿元提供援助，来推动翻种工程。

小型业者在马来西亚和印尼各占用约五分之二的种植地，不但是油棕业的重要支撑，在选举中也是重要的票源。马来西亚最大的油棕业者组织已在政府现有的贷款计划之外，另外要求政府在即将于10月发布的财政预算案中给予税务减免和津贴，以让翻种工作更快进行。

油棕树一般在三年以后开始产果，九年至18年是产果高峰期，25年以后属于老树，须砍伐翻种。

据马来西亚棕油协会估计，树龄超过25年的老树，约占全国种植地12％，或66万4000公顷。到了2027年，老树的种植地占比可能超过三分之一。

协会首席执行官郑俊翼说，每公顷的平均翻种价格约为2万令吉（约5800新元），价格总计为30亿美元（约41亿新元）。

环保压力日增 开垦新林清地增产难为继

印尼的小型业者每翻种一公顷，就能获得3000万印尼盾（约2600新元）补助，但印尼全国棕油协会说，实际成本可能多达7000万印尼盾。根据目前的援助金额估算，印尼政府可能得为翻种工作提供至少50亿美元资金。

另外，油棕业向来通过开垦林地扩大营运规模，使环保人士对油棕业施加的压力与日俱增。这意味着即使不通过开垦新林地进行翻种，业内也不再能采用过去所依赖的清地增产等做法。

马来西亚油棕公司联合种植的首席执行官贝克尼尔森说：“价格好时，翻种工作延后。价格突然下跌时，资金缺乏，翻种工作延后……这是个恶性循环。”