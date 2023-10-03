邻国干燥天气料持续 我国或现烟霾

我国周边地区预计会持续出现干燥天气，如果风向转为西南风，再加上印度尼西亚苏门答腊林火持续不断，我国可能再现烟霾。

新加坡气象署星期二（10月3日）发布更新版文告说，国家环境局会继续观察气象，并会在情况改变时，即时提供更多信息。如果预计新加坡24小时空气污染指数（Pollutant Standards Index，简称PSI）将达到不健康水平（即PSI在101点或更高），环境局会开始发布每日烟霾指示。

气象署指出，未来两周，我国和周边地区将继续受西南季候风影响，低空风多从东南或西南方向吹来。由于白天的强烈阳光照射，导致陆地温度上升，部分地区多数日子会在上午较迟时候至下午之间，出现短暂的雷阵雨。

未来两周会有几天，风力可能会暂时减弱，且风向多变。其中一两天，区域风向交汇，新加坡可能迎来中度至强度雷阵雨。

马国空气污染指数超过150点 才考虑布云造雨

另外，据马国媒体报道，马来西亚空气素质近来不断恶化，一些地区的空气污染指数也进入不健康水平。不过，马国环境部强调，只有空气污染指数（Air Pollutant Index，简称API）超过150点，且持续超过一天，政府才考虑布云造雨。

天然资源、环境及气候变化部长聂纳兹米星期二（10月3日）在记者会说：“我们不是在任何条件下都能布云造雨，只能在特定情况（才能这么做）。环境部将继续监察情况。”

他补充说，环境部已就当地烟霾情况启动“国家烟霾行动计划”。这项计划列明国家天灾管理机构（Nadma）等政府单位在应对烟霾方面的权责。

西马半岛西岸一些地区空污指数超过150点，但都没持续超过24小时。换言之，马国暂时不会布云造雨。根据环境部的分级，空气污染指数0至50点属良好水平、51至100点中等水平、101至200点不健康水平、201至300点非常不健康水平，300点以上属危险水平。

据环境局网站，马国星期二截至下午6时，只有森美兰汝来和吉隆坡蕉赖的空气污染指数处于154点的不健康水平，是全国最高的指数。

记者询问聂纳兹米，马国是否有林火导致烟霾。聂纳兹米说，马国最近一次林火发生在今年5月，之后就没有林火。“我们从环境局及气象局收到的数据显示，国外有林火。”

聂纳兹米的答复显然是在委婉驳斥印度尼西亚否认有跨境烟霾影响马国。马国环境局总监旺阿都拉迪夫上星期六（9月30日）说，马国的烟霾源自印尼苏门答腊南部及加里曼丹中部的森林大火。

印尼环境与林业部长西蒂星期一（2日）发文告说，至今未发现飘向马国的跨境烟霾。印尼外交部发言人则说，马国并未就跨境烟霾递交外交照会。

在苏门答腊中部的占碑省首府占卑市，市长沙里夫星期二宣布所有学校停课三天，学生改在家里上网学习。

沙里夫说：“浓浓的烟霾让我们的学前班到中学都停课了。”

他补充说，如果烟霾持续，停课可能会延长。