曼谷商场枪击案两外国人死亡 14岁嫌犯被捕

（曼谷综合电）泰国曼谷商场暹罗百丽宫星期二（10月3日）发生枪击事件，造成两名外国人死亡和五人受伤。警方当场逮捕了一名14岁的男嫌犯。

当地警方说，死者是一名中国人和一名缅甸人。中国驻泰大使馆证实，两名中国公民在此次事故中一死一伤。

枪击案发生在星期二下午约4时20分（新加坡下午5时20分），地点是暹罗百丽宫（Siam Paragon）。

泰国媒体后来取获的电眼画面显示，出事后，两名赶到的警员持枪对准身穿黑色上衣和头戴棒球帽的嫌犯。嫌犯高举双手，抱头跪下，警员立即上前将他制住，并戴上手铐，嫌犯没有挣扎反抗。嫌犯还将一把手枪留在地上。

嫌犯曾因精神疾病接受治疗

警方后来在脸书发文说，已逮捕了一名14岁的男嫌犯。警察总长多尔沙透露，嫌犯曾因精神疾病接受治疗，这一天却没有按时吃药。“嫌犯声称，有人叫他向别人开枪。”

不过，当地媒体引述警方消息报道，嫌犯在现场被盘问时，声称当时以为有人要袭击他，所以才拿出手枪开火。

出事后一度有媒体报道共有三人死亡，后来当局修正死亡人数为二人。伤者分别被送往朱拉隆功国王纪念医院和曼谷警察综合医院接受治疗。伤者中只有一名女性。

目击者：超过10次枪声 现场一片混乱

根据目击者后来描述，事发时听到超过10次枪声。枪声传出后，数以百计的民众快步冲出暹罗百丽宫，现场一片混乱。后来，有多辆警车和救护车赶抵支援。

来自以色列的亚哈福（26岁）说：“事情发生在几分钟内。我们看到所有人都在跑，不清楚到底发生了什么事。我们就跟着大家跑，然后听见六七次枪声。我们就把店铺的大门堵住。”

购物中心外的行人也慌乱成一片。中国游客熊颖（41岁）说：“所有的人都在找地方躲。许多人非常害怕，就像丧尸电影里的情节。”

据警方消息人士，当局在嫌犯身上发现一把格洛克自动手枪。他目前在巴吞旺警察局接受调查，他的父母也被警方传召助查。

警方说，嫌犯身高约175公分，是购物中心附近一所私立学校的学生。

巴吞旺警察局局长诺帕德说，警方用了约1小时15分将嫌犯逮捕归案和控制住局势。

泰国首相社德他在社交媒体平台X发文说，他密切留意事态发展，并要求警方确保民众安全。